На наступний рік Міноборони вдвічі збільшило фінансування ракетного заводу “Артем”

Міністерство оборони України на 2021-й рік збільшило удвічі оборонне замовлення для підприємства “Артем”

У 2020 році Міноборони профінансовано виконання ДАХК “Артем” дослідно-конструкторської роботи з розроблення артилерійських боєприпасів та постачання некерованих авіаційних ракет на суму 49 млн. грн. Крім того, підготовлено додаткові замовлення некерованих авіаційних ракет, ракетного комплексу “Нептун” та ракет для комплексу “Вільха” на суму близько 900 млн. грн., у яких ДАХК “Артем” є головним виконавцем або співвиконавцем, розповідає Еспресо.TV .

З огляду на це, питання контрактів для Збройних Сил, про яке зараз кажуть в компанії, не може бути критичним для стабільного функціонування підприємства і “лежить, швидше, у іншій площині”.

“Як об’єктивного характеру, зокрема, пандемії і тотального локдауну, так і суб’єктивних факторів, які оборонне відомство з етичних міркувань не коментуватиме”, – зазначає пресслужба Міноборони.

Як наголошується у повідомленні, продукцію оборонного призначення у вітчизняних підприємств Міністерство оборони України замовляє відповідно до потреб та пріоритетів Збройних Сил України, визначених у Генеральному штабі Збройних Сил України.

“Заяви керівництва компанії про переведення з першого кварталу наступного року близько 70% працівників ДАХК “Артем” на одноденний робочий тиждень викликають стурбованість, оскільки є природним запитання: яким чином за таких умов підприємство планує виконувати свої зобов’язання згідно з держоборонзамовленням”, підсумовують в Міністерстві.

Державна акціонерна холдингова компанія “Артем” – виробник авіаційних керованих ракет класу “повітря-повітря”, автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів.