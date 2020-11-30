Новый Tiguan R оказался быстрее Porsche Cayenne Turbo S

Обновленный Volkswagen Tiguan второй генерации дебютировал в июле 2020 года. Вместе с изменениями в экстерьере и интерьере расширилась и гамма модели: появилась спортивная версия Tiguan R с 320-сильным 2.0 TSI.

Теперь производитель опубликовал динамические характеристики Volkswagen Tiguan R с 2,0-литровым турбомотором, который выдаёт 320 л.с. Этот компактный кроссовер оказался быстрее Porsche Cayenne Turbo S первого поколения. Tiguan R комплектуется 7-ступенчатым «роботом» DSG, полным приводом и электронной системой R-Performance Torque Vectoring, способной распределять крутящий момент между задними колесами.

Также на R-версии применяется перенастроенная подвеска с адаптивно управляемыми амортизаторами (дорожный просвет относительно обычной модели уменьшен на 10 мм). Спортивную выхлопную систему можно дополнительно модернизировать до титанового выпуска от Akrapovic, а 20-дюймовые колеса заменить на 21-дюймовые Estoril.

Но самое интересное — это динамические показатели. На разгон с 0 до 100 км/ч Tiguan R тратит всего 4,9 секунды. Это даже меньше, чем требовалось спорткроссоверу Porsche Cayenne Turbo S первого поколения образца 2003 года, который на тот момент был одним из самых динамичных серийных внедорожников в мире.

: Новости Ю