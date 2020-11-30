“Наглий, брехливий та тупий”: Супрун жорстко відповіла Степанову на звинувачення у колапсі медичної системи через COVID-19

Коли під час пандемії сферою охорони здоров’я керують неспроможні люди — це велика загроза. Коли ж ці неспроможні ще й наглі, брехливі та тупі — це катастрофа.

Вчора прочитала чергову нісенітницю від чинного міністра охорони здоров’я, пише Уляна Супрун . Відчуваю відповідальність за те, щоб пояснити йому кілька речей:

А) Те, що він і його друзі регіонали називають “реформою Супрун” — не було ні ним, ні кимось до нього скасоване. Абсолютно бездарно імплементовано на рівні спеціалізованої допомоги — так. Знівельовано на рівні первинної медичної допомоги — так. Але зупинено — ні.

Б) Трансформація системи охорони здоров’я, яку ми запровадили, базується на британській моделі. Совок в костюмі її не обирав. Як і не обирав жодну іншу, бо навряд чи розуміє відмінності, чи більше того має якесь бачення, крім набору популістичних гасел. Але хтось написав йому про британську модель і зробив правильно, бо це правильний варіант для України.

В) Не розумію, як людина, яка досі не налагодила систему тестування і відстеження контактів на належному рівні, може щось мямлити про “колапс при 3-х тисячах випадків”. Це, напевно, новий мем, бо старі про “50 тисяч лікарів втратять роботу” і “ми чемпіони у боротьбі з COVID-19” уже не працюють.

Ситуація, на жаль, ставатиме лише гіршою. Відповідно, заяви міністра будуть ставати ще безглуздішими, а полювання на відьом — ще актуальнішим. Сьогодні в Україні “здоровий глузд” оголошено в розшук.

Тож якщо іноді, слухаючи чи читаючи заяви наших топпосадовців, вам здаватиметься, що вас мають за ідіотів — не сумнівайтесь, так скоріш за все і є.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю заявив, що імплементація системи охорони здоров’я, яку здійснювала Уляна Супрун, могла б призвести до падіння при 2-3 тисячах хворих на COVID-19.

Чинний очільник міністерства зазначив, що з 4 систем охорони здоров’я, Україна почала рухатися по моделі Великої Британії.

“В світі існує 4 типи систем охорони здоров’я.

Дві державні – система Семашка та система Великої Британії (так звана система Беверіджа), соціальне страхування Німеччини і страхування в Америці.

Ми взяли за основу систему Великобританії, а потім вже почався процес імплементації цієї системи”, – розповів міністр.

При цьому додав, що подальше реформування, у той спосіб, який визначила команда попередників, могло бути руйнівним.

“Той спосіб, в який вони почали робити цю імплементацію… Я можу сказати єдину річ.

Якби вони ще поімплементували пару років, то нам би прийшов каюк з ковідом десь на 2-3 тисячах хворих. Це я вам даю гарантію”, – додав Степанов.