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“Дружба важнее”. Сербия передумала высылать посла Черногории

30.11.2020

Сербское правительство отозвало решение о высылке посла Черногории в ответ на объявление сербского посла в Подгорице Владимира Божовича персоной нон грата.

Об этом заявила премьер-министр Сербии ана Брнабич, — передает ТАСС.

“Президент [Александр] Вучич пригласил меня и министра [иностранных дел] Николу Селаковича на беседу, чтобы проконсультироваться по поводу решения правительства [о высылке]. Он понимает и поддерживает это решение, потому что оно соответствует Венской конвенции и протоколам”, — отметила Брнабич. 

По словам главы кабмина, сербский лидер также сказал им, что “конвенции важны, но жизнь и наша дружба с Черногорией важнее”.

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