Дмитрий Дронов: одиозный взяточник из «Киевоблгаза» скрывающий правду

Весной прошлого года в СМИ появился весьма интригующий инфоповод о том, как глава «Киевоблгаза» Дмитрий Дронов начал войну с представителями масс-медиа. Сегодня мы снова говорим о Дмитрии Дронове.

Почему товарищ так обозлился на журналистов и другие нюансы об аферисте, который косит под праведника, а при этом проворачивает схемы, берет огромные взятки за газификацию, использует для своих афер подставные фирмы и т.д.

Знаете, журналисты – народ не злопамятный, но все помнят. И сегодня наша журналистская жилка подсказывает нам, что пора вспомнить о скандале, связанном с Дмитрием Дроновым и представителями масс-медиа. С чего все началось и почему скандальный руководитель «Киевоблгаза» Дима Дронов так взъелся и обиделся на журналистов?

Итак, история весьма занимательная. Весной прошлого года информационное пространство запестрело журналистскими расследованиями о разоблачении мощной системы взяток и поборов, организованной руководителем «Киевоблгаза» Дмитрием Дроновым. Ясное дело, от пресс-службы пошла ответная волна, мол, не виновен, все врете. Так, на странице «Киевоблгаза» в ФБ появилась публикация неожиданная публикация. Речь идет о размещении серии писем работников компании, типа недовольных и обиженных тем, что на их руководителя Дмитрия Дронова средства массовой информации льют негатив. Ох, какая боль…

Подписчики страницы, а точнее правильно обученные боты, аж взбодрились и начали поддерживать газовщиков, как же, ведь обижают их начальника, как не поддержать тему… Команда ботофермы или просто «свои люди» старались вовсю и с пеной у рта. К слову, сейчас эти материалы уже «почему-то» не доступны… Ну, вы поняли. Но в тоже время, текстовка тех самых «слюнявых» поддерживающих бото-комментов под той публикацией сохранилась на просторах интернета и вот они:

— У Дронова летом 2019 года заканчивается контракт с «Киевоблгазом» и вполне вероятно, что он перестанет быть главой ведомства. Возможно, спуская сверху указания писать письма поддержки от лица сотрудников, он пытается создать себе имидж эффективного менеджера, тем самым продлив свою каденцию на посту главы «Киевоблгаза»;

— Сами же рабочие предприятия жаловались лично Дронову на уровень зарплат ниже прожиточного минимума (слесари в «Киевоблгазе» получают 3680 гривен, а минимальная зарплата в стране – 4173 гривен);

— Еще в декабре 2018 года сотрудники «Киевоблгаза», которым руководит Дронов выходили на пикет с требованием выдать им причитающиеся зарплаты, которые не платились им месяцами.

В то же время, сама пресс-служба данной госструктуры в то время всеми способами отнекивалась и наезжала на правительство, мол, ценник на газ растет, а вот прибыли предприятия нет. Ну, как бы, если бы не воровали в руководстве, то все было бы не так плохо, но это риторика, понятная всем.

В масс-медиа много писали о том, что Дронова неоднократно уличали во взяточничестве. И по результатам обысков у него дома правоохранителями были найдены миллионы баксов наличкой. Ой, как неожиданно.

Только вот против фактов не попрешь, как бы ни хотелось. Так, в едином реестре судебных решений есть интересная и содержательная информация об уголовке под номером №42019110350000006 и датированная от 16.01.2019.

Речь идет о преступной схеме, которая была создана для незаконного согласования техусловий газификации многоквартирных домов по всему Киевскому региону. Это уголовное дело по ч. 5 ст. 27 , ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины. В афере была задействована частная фирма ООО «Газопостачальна компанія 2000».

Что за фирма: ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 2000»

Фирмочка, зарегистрированная в конце 2017-го, со статутным капиталом аж в 1 000 грн…

… которая сейчас, кстати, пребывает в стадии ликвидации и признании банкротом…

Свежачок от 16.11.2020…

Итак, суть всплывшей схемы состоит в том, что работники частной фирмочки, ссылались на свое сотрудничество с региональной столичной газовой компанией, требовали и получили от одного из руководителей коммерческих структур взятку 8,2 тысячи баксов за газификацию новостроя. Бабло должны были передать должностным лицам «Киеоблгаза», но не сложилось… Как все прекрасно понимают, этот случай не единичный, просто в тот раз схема дала сбой. Ну, бывает, не сложились пазлы. Только вот этот показательный случай позволил правоохранителям провести обыски и изъять более миллиона долларов. Ой, какая печалька вышла для руководителей «Киевоблгаза», а в частности, для Дронова. Скандальчик был еще тот.

Кстати, во время обысков была изъята не только наличка, также провоохранители выявили занимательные черновики. В них были указаны конкретные объекты, которые планировали подключать к газоснабжению.

Стоит отметить, что обысков провели много, в том числе и в офисе «Киевоблгаза»:

— дома у самого Дронова;

— в офисе «Газопостачальная компанія 2000» (добавим, что абсолютный собвственник этой компании – «Киевоблгаз»);

— в офисе «Киевоблгаза» на пр. Свободы;

— у Йолкина – зама Дронова, в помещении, принадлежащем «Киевоблгазу»;

— и еще по 10 адресам офисов «Киевоблгаза»;

— были досмотрены и авто топовых менеджеров «Киевоблгаза».

В общем, еще много чего можно рассказывать, но факт остается фактом. Во взяточничестве в таких огромных размерах виновато руководство «Киевоблгаза» под руководством Дронова. При этом он чувствует себя спокойно, живет не по средствам и продолжает свои теневые делишки. А пресс-служба компании продолжает петь дифирамбы своему руководителю и отнекиваться от любой компрометирующей информации.

Продолжение следует…