ГБР купило шесть Toyota Land Cruiser на сумму более 8 млн грн

Государственное бюро расследований по результатам тендеров заказало шесть автомобилей Toyota Land Cruiser 2020 выпуска на общую сумму 8,12 млн грн.

Как сообщают «Наші гроші» со ссылкой на систему ProZorro, тонированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A/T Elegance с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе стоит 1,8 млн грн.

Авто имеет климат-контроль, круиз-контроль, задние и передние парктроники, камеру заднего вида, системы активной безопасности, системы помощи при движении по бездорожью и систему мониторинга «слепых» зон, подогрев руля, всех сидений, лобового и заднего стекол и тому подобное.

Также в нем есть фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности второго ряда, боковые защитные шторки для обоих рядов.

Кроме того, пять внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A/T в комплектации Base с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе стоят по 1,05-1,06 млн грн каждый.

Эти автомобили имеют кондиционер, системы активной безопасности, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности водителя, боковые защитные шторки, системы помощи старта на подъеме и при движении сверху и тому подобное.

Все шесть автомобилей укомплектованы зимними шинами и металлической защитой двигателя.

Победителем тендера стало ООО «ВиДи Автострада». Поставщик является официальным дилером по продаже новых автомобилей Toyota.