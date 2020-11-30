Стало известно, какие категории ФОП получат финансовую помощь от государства

Президент Владимир Зеленский анонсировал несколько государственных программ, которые должны финансово поддержать предпринимателей, чья деятельность на время «карантина выходного дня» запрещена. По словам Зеленского, в ближайшее время законопроекты о финансовой поддержке внесут в Верховную Раду.

Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «MK Partners» Василий Майоров рассказал «Фразе», что помощь получат работники или ФОПы, если работодатель имеет одну из шести категорий Классификации видов экономической деятельности:

— розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

— временное размещения;

— деятельность по обеспечению блюдами и напитками;

— демонстрация кинофильмов;

— деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;

— деятельность в сфере спорта, отдыха и развлечений.

«Финансовая помощь будет предоставляться одноразово», — отметил эксперт.