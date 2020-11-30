И. о. директора порта «Южный» Сергей Ковшар: ему было стыдно, но он воровал

Как и.о. директора порта «Южный» Сергей Ковшар стал участником банды Романа Инде

Наш герой Сергей Ковшар ещё в детстве усвоил совет отца: «беречь и копить копейку». Поэтому цель его жизни – обогащение, ради которого он прикладывает громадные усилия и проявляет неистощимую изобретательность. Причём на своём пути он не останавливается ни перед чем. Сергей Павлович пробивает себе дорогу хитростью, изворотливостью, расчётливостью, подлостью, обманом, взяточничеством, махинациями, умеет приспосабливаться к любой ситуации, втираться в доверие, очаровывать и даже вызывать восхищение. Никакие неудачи не могут сломить его жажду наживы.

Родился Сергей Ковшар 29 июля 1967 года в с. Городище Менского района Черниговской области. Окончил Сосницкий сельскохозяйственный техникум в 1985 году и Харьковский сельскохозяйственный институт им.Докучаева в 1991 году. Свою трудовую деятельность начал в 1992 году на должности главного бухгалтера ОАО «Сахарный завод» в Харькове.

Последние 10 лет успел поработать на многих должностях, долго нигде не засиживался, поскольку его деятельностью всегда интересовались правоохранительные органы, он проходил фигурантом по многим уголовным делам. С августа 2015 по ноябрь 2016 – заместитель директора по экономике и финансам ООО «Биостимулятор» ПАО «Укрмедпром». В 2015 году назначил себя президентом в созданной им общественной организации «Региональный комитет». С марта 2011 по июнь 2014 занимал должности финансового директора, первого заместителя директора и с сентября 2013 года — и.о. директора КП «Теплоснабжение Одессы» был уволен за неудовлетворительную работу и систематические нарушения. С декабря 2010 по март 2011 года – директор КП «Одесские инженерные сети». Принимал активное участие в умышленном банкротстве ряда предприятий.

07.02.2017 по предложению исполняющего на то время обязанности директора ДП «МТП «Южный» Виталия Жуковского сельскохозяйственный бухгалтер Сергей Ковшар назначен на должность заместителя директора по экономике и финансам, председателем тендерного комитета.

В это же время, волей судьбы в некогда процветающем предприятии, к несчастью для трудового коллектива, первым заместителем директора без наличия высшего образования был назначен известный аферист Роман Инде, вокруг которого, с целью разворовывания активов порта, быстро объединились такие же по духу аферисты: исполняющий обязанности директора Виталий Жуковский, заместитель директора по безопасности Владимир Маркевич, заместитель директора по экономике и финансам, председатель тендерного комитета Сергей Ковшар, заместитель директора по закупкам Олег Трайдакало, главный инженер Александр Янишевский, главный механик Сергей Спицин.

Каждый участник банды выполнял четко определенные роли для вымывания денег предприятия, сборе откатов от проведения закупок по завышенным ценам. Желая закрепить свой авторитет, Сергей Ковшар предложил на «толковище» новую схему, которая заключалась в размещении денежных средств предприятия на банковских счетах, открытых в «нужных» банковских учреждениях, за что обещал получать дополнительно кэшем 1,5 -2% от суммы нахождения на счету. После одобрения, он быстро провел с представителями банковских учреждений переговоры, открыл счета в ОАО «Укрсиббанк» и ПАО «ПУМБ» и других стал приносить немалую суму, за что снискал у Романа Инде уважение.

Когда «общак» стал быстро пополняться, Роман Инде задумал благоустроить свою личную жизнь. Завел любовницу, выделил ей служебный автомобиль, стал оплачивать ее походы в салоны красоты, покупки одежды и т.п., открыто стал выезжать с ней в командировки. На свою «блатную» жизнь и содержание любовниц Роман Инде втайне от всех стал тратить деньги из «общака». Прикупил любовнице в Одессе квартиру, вместе подбирали ей в автосалоне автомобиль Porsche Cayenne. К несчастью для Инде недостача в «общаке» быстро обнаружилась, и ему предъявили претензии в крысятничестве. Как позже выяснилось Роман Инде умудрялся обманывать даже руководителей правоохранительных органов, которые дали свое согласие «крышевать» схемы по разворовыванию порта.

Тем временем, конфликт и недоверие нарастало. Недовольные распределением общака, стали сливать правоохранительным органам информацию о деятельности Инде, обеспечив таким образом себе некий правовой иммунитет. Это и послужило началом конца эпохи Романа Инде …Как говорится – Cherchez la femme.

Не желая терять свои лидерские позиции, Роман Инде организовал через подконтрольное СМИ травлю некогда лучших партнеров. Для этого, через Украинский антикорупционный проект «368 медиа» заказал и проплатил множество негативных статьей о конкурентах. В последующем Роман Инде через тот же сайт проплачивал негативные статьи в отношении нового директора Яблунивского А.Н., а затем Олейника А.А. и его команды.

Собрав вокруг себя единомышленников, которые выполняли четко определенные преступные роли, Инде Роман, Ковшар Сергей стали организовывать закупки по завышенным ценам, через подконтрольные им коммерческие структуры. При этом Трайдакало Олег передавал участникам группы информацию о нуждах портах и ориентировочную стоимость товаров еще до объявления тендеров. Кроме этого, он дал указание инженерам и старшим инженерам, ответственным за разработку тендерной документации, направлять ее до официального обнародования работникам «Миллениум меритайм», руководителем которого был давний бизнес-партнер Жеребцов Никита. Последние осуществляли мониторинг цен на товары и после установления завышали их больше, чем в два раза.

В некоторых случаях, когда подконтрольные предприятия не имели возможности поставить товары, информацию о потребности в которых они получали от работников порта, члены организованной группы инициировали внесение изменений в тендерную документацию путем замены отдельных позиций в ее проектах. В частности, в номенклатуре товара осуществлялась замена позиций, которые невозможно было поставить, на позиции, подобные по техническим характеристикам. После объявления о покупке документы для участия в ней подавало одно или несколько подконтрольных предприятий. В случае участия в закупке предприятий, которые не подконтрольными организованной группе, тендерным комитетом во главе с Ковшаром С.П., в состав которого также входил Трайдакало, их предложения отклонялись или принималось решение об отмене торгов.

Для коммуникации участников организованной группы между собой и коммуникации участников организованной группы с реальными поставщиками были созданы почтовые ящики, доступ к которым имели все участники организованной группы, в том числе, Ковшар С.П., Инде Р.В. Трайдакло О.И.. Во исполнение указанного преступного плана Инде, Ковшара и Трайдакало обеспечили завышение стоимости предмета закупки и проведения закупок, обеспечив победу в указанных тендерах подконтрольных организованной группе обществ и заключения с ими договоров о закупке товаров по завышенным ценам.

Результатом такой плодотворной работы стало уголовное производство № 52017000000000592 от 05.09.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 КК України. Досудебное расследование проводят следователи НАБУ под процессуальным руководством САП. Ущерб от действий чиновников, только в рамках одного уголовного дела оценили в 47,5 млн гривен.

В ходе обысков, которые прошли 02.09.2020 по месту жительства участников преступной группы, в квартире любовницы Романа Инде оперативные работники нашли более 230 тыс. долларов США и ювелирных изделий на сумму около 100 тыс. долларов, которые были спрятаны в тайниках. В настоящее время следователями устанавливается происхождение обнаруженных денег. Не исключено, что правоохранительные органы изъяли часть спрятанного «общака».

Сам же Ковшар Сергей за это время умудрился стать фигурантом еще по нескольким уголовным производствам, в частности, по уголовному производству №62019100000000596 от 23.05.2019 по признакам ч.2 ст.364 УК Украины. Следствием установлено, что Ковшар С.П. в сговоре с Инде Р.В. и другими завладели имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением во время поставок подвижного состава тепловозов ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 (ущерб больше 13 млн. грн.).

Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 21.08.2020 №66-Ос Сергей Ковшар назначен на должность исполняющего обязанности директора порта. На момент начала его деятельности, как руководителя, на счетах порта «Южный» находились рекордные за всю историю предприятия более 1 млрд. 230 млн. грн., которые были аккумулированы благодаря эффективному менеджменту предыдущего руководителя.

Целью назначения С. Ковшара его покровителями было возрождение преступной группы, а также коррупционных схем, которые действовали с января 2017 по ноябрь 2019 года, и вымывании денег в кратчайшие сроки. С назначением Сергея Ковшара на должность и.о. директора порта ему была отведена роль зиц-председателя, но фактическое управление государственным предприятием перешло к заместителю директора порта Роману Инде. К счастью для работников порта «Южный», активное воровство первых лиц предприятия под руководством Романа Инде быстро закончилось.

28.10.2020 года благодаря слаженной работе НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры была раскрыта организованная преступная группа, возглавляемая Романом Инде. Организатор преступной группы Инде Роман был задержан и высшим антикоррупционным судом в отношении него избрана мера пресечения – арест.

Тем временем, детективы НАБУ и процессуальные прокуроры САП продолжают вычищать коррупционеров из государственного предприятия. Так, 24.11.2020 года известному аферисту, уполномоченному по закупкам Олегу Трайдакало, которого Сергей Ковшар вернул на работу с предоставлением неограниченных возможностей в сфере закупок, предъявили подозрение в совершении уголовных преступлений. В этот же день Высший антикорупционный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего круглосуточного ареста.

Днем ранее, апелляционная палата этого же суда оставила без удовлетворения апелляцию Романа Инде на постановление суда об его аресте. Так, что пока работает НАБУ, САП и ВАКСУ главарь банды будет сидеть. Трудовой коллектив порта «Южный» не сомневается, что Роману Инде вынесут справедливый приговор с максимальным сроком наказании и конфискацией всего имущества, которое приобретено за воровские деньги.

Несмотря на то, что Сергей Ковшар осознает, что его пребывание на должности и.о. директора порта «Южный» остались считанные дни, он принялся максимально активно выводить средства предприятия до конца 2020 года. Только за два месяца он сумел вывести по тендерам на закупки ненужного товара более 300 млн.грн.. Например, организовал закупку рентген-диагностического комплекса на 2 рабочих места с двумя цифровыми детекторами на сумму 3 612 149,54 грн. с массой для пациента более 250 кг и ростом свыше 2220 мм. и таких примеров множество.

На сегодняшний день благодаря «эффективному» управлению Сергея Ковшара на счетах порта осталось 980 млн. грн, из которых убыток 100 млн. грн. является прямым результатом преднамеренного и необоснованного снижения тарифов на услуги порта и объемов грузопереработки, а также снижения объемов грузов помесячно в три раза.

И это кому-то выгодно, и кого-то это устраивает. Но только не работников порта и членов их семей.

Из достоверных источников в правоохранительных органах, стало известно, что в ближайшее время ожидаются новые задержания и посадки по уголовному производству по закупкам тепловозов, проведению аудита и другим. Первыми на очереди – Сергей Ковшар, Сергей Спицин и другие «товарищи» по банде.

Ну, а мы продолжим аргументировано и подробно раскрывать преступные схемы в порту «Южный» и расскажем о новых участниках коррупционных схем.