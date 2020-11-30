Дженніфер Еністон замилувала мережу світлинами з собакою

Американська акторка, зірка серіалу “Друзі” Дженніфер Еністон поділилася миловидними кадрами, на яких позує разом із домашнім улюбленцем.

Знаменитість оприлюднила милі фото на особистій сторінці в інстаграмі та потішила новим дописом понад 35,7 мільйонів підписників. Таку публікацію Дженніфер зробила до Дня подяки.

Акторка не часто ділиться з шанувальниками новими світлинами. Проте дянми вона вирішила показати, як підрослоло її цуценя лорд Честерфілд. 51-річна Еністон опублікувала серію фотографій, де позувала зі своїм цуценям на підлозі та міцно обіймала його.

Знаменитість постала перед камерою в домашньому образі. Вона одягнула обтислі джинси, чорний светр і туфлі на масивних підборах. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.

“Ми вдячні”, – лаконічно написала в публікації акторка.

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

: lifestyle.24tv.ua

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