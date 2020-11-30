Тест на неподкупность-3

Похоже, его с треском проваливают судебная и правоохранительная системы. На свободу готовятся выпустить бандита Кияшко, в «досье» которого десятки тяжких преступлений: заказные убийства, вымогательство, рейдерство, грабежи, запугивания – на протяжении 20 лет.

Причины просты – бандит и его окружение убедительно «мотивируют» как судебные, так и правоохранительные органы, представители которых,- несмотря на все реформы – по-прежнему очень «договороспособны».

Кроме того, преступники сохранили старые наработанные «крыши» в недрах СБУ и Офиса Генпрокурора. А посему органам не очень-то хочется огласки и дальнейшего расследования этого резонансного дела. Ибо всплывут яркие фамилии все еще действующих силовиков, которые были в подельниках бандитов.

«Антикор» посвятил этому громкому делу не одно свое выступление, пытаясь обратить внимание как общественности, так и руководства страны на ход дела. Напомним вкратце.

Речь идет об организованной преступной группировке, до недавнего времени возглавляемой уголовным авторитетом Вадимом Казарцевым по кличке «Князь», имевшим большой «послужной список» преступлений. ОПГ много лет орудовала в центральном и восточном регионах страны и, по данным СБУ, имея серьезное влияние на органы местной власти и силовиков, занималась рейдерством, умышленными убийствами, шантажом, подделкой документов, грабежом и другими тяжкими преступлениями.

Как пишут «Комментарии, ссылаясь на данные специализированных СМИ, сеть связей «Князя» включала в себя не только уголовный мир, но и правоохранительные органы, а также представителей политической элиты региона. Например, к сфере влияния Казарцева относят начальника управления по надзору в уголовном производстве Харьковской областной прокуратуры Игоря Чуба. Кроме того, в заявлениях о силовых захватах предприятий фигурируют бывший начальник следственного управления УВД Украины в Харьковской области Зиновий Галаван, целый ряд рядовых сотрудников и руководителей уровня райотделов полиции.

Вероятно, что именно благодаря покровительству силовиков, преступников долгое время не могли поймать с поличным, хотя об их деятельности было известно даже на уровне МВД. Например, в 2016 году в интервью «Украинской правде» министр Арсен Аваков говорил об «активизации» Казарцева и другого криминального авторитета Владимира Манукяна. Кроме того, известно, что «Князь» был владельцем наградного пистолета от МВД.

Летом 2020 года СБУ заявила о разоблачении банды «Князя», которая долгое время кошмарила Харьковскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.

Как мы уже писали, по месту жительства и пребывания участников группировки были проведены 27 обысков. Правоохранители изъяли 8,4 млн грн, 170 тыс. долларов, 40 тыс. евро, черновые записи и «амбарные долговые книги», свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, оружие, боеприпасы, средства связи.

Были задержаны четверо лидеров группы, среди которых оказался и «правая рука» Казарцева, муж его дочери и руководитель большого количества подконтрольных «Князю» предприятий Олег Кияшко.

Об этой одиозной фигуре преступного мира СМИ рассказывали уже не один раз. Впрочем, расследования как правоохранителей, так и журналистов остаются «незамеченными» в ходе нынешнего судебного расследования.

Между тем, Кияшко «прославился» на Харьковщине еще с 2000-х. Тогда в СМИ появилась первая информация об ОПГ, которая «специализируется» на рейдерстких захватах предприятий (преимущественно фермерских, а также – строительных и других), отъеме бизнеса посредством махинаций и подделки документов, а также – разбое, пытках, похищениях людей и убийствах. Позже Кияшко «прославился» как крупный финансовый мошенник.

Долгое время бандиту удавалось выходить сухим из воды – благодаря мощным «замотивированным» связям в правоохранительных органах на самом высоком уровне (МВД и СБУ) и своему патрону – «Князю», на дочери которого, Валерии Казарцевой, судьи хозсуда Харьковской области, он счастливо и удачно женился.

Впрочем, кристально чистым и честным отцом семейства Кияшко быть не собирался. Да и не мог. Вседозволенность и безнаказанность, которые он постоянно чувствовал как преступник, годами творя беспредел, спроецировались и на его частную жизнь.

«Добропорядочный» семьянин и отец двух детей Олег Кияшко в реальной жизни оказался примитивным двоеженцем, который много лет ведет параллельную семейную жизнь с другой женщиной, успевшей родить от него также двух детей.

Вдумаемся: человек, женившись на дочери своего благодетеля и шефа, хладнокровно врет ей и «кидает» всю жизнь. «Красавец»… Впрочем, чего можно ждать от убийцы и рейдера?

Как только «Князь» умер в одной из клиник в Германии осенью этого года, Кияшко – несмотря на то, что в данный момент задержан,- через своих людей принялся «обрабатывать» почву, чтобы короноваться на место своего бывшего покровителя и возглавить ОПГ.

Пошли сигналы о том, что от него стали раздаваться крупные суммы для решения вопросов как с органами, так и внутри ОПГ. О чем сообщили в том числе и СМИ.

Так вот, этот самый Кияшко, от одного имени которого у фермеров и предпринимателей начинается нервный тик, тот Кияшко, на которого в органах лежит больше 10 ярких заявлений о рейдерских захватах, пытках и вымогательстве, тот Кияшко, который был задержан в ходе операции летом нынешнего года «на горячем» — по делу о вымогательстве 5 млн грн у владельцев одного из песчаных карьеров Харьковской области,- может не сегодня-завтра …оказаться на свободе, получив в виде меры пресечения какой-нибудь «домашний арест», а в виде наказания – условный срок!

Уже нашли и формальную причину – якобы сумма, которую потерпевший – владелец карьера – успел передать бандиту, незначительна для серьезного наказания. Озвучены 11 тыс. долларов. Но ведь речь идет лишь о первом транше! – судьям это не понятно?

«На основании того, что сумма небольшая, кто-то из силовиков — СБУ или ОГП — мог пообещать, что фигуранты получат условные сроки, а остальные дела о многочисленных случаях рейдерства и насилия, приписываемых банде, расследоваться не будут,- сигнализирует издание PoliceControl, ссылаясь на данные своих источников и других СМИ. — Кто из двух органов — СБУ или ОГП — пошел на возможное «соглашение» с бандой – достоверно неизвестно. Однако налицо факты, которые могут свидетельствовать о существовании таких договоренностей».

Например, под домашний арест вышел на свободу один из сотрудников Кияшко — директор компании, по делу которой он был задержан. Кроме того, редакции («Комментариев» — авт.) стало известно, что у ряда пострадавших заявления о преступлениях ОПГ Казарцева-Кияшко или не берут в работу, либо не проводят по ним никаких активных действий. В частности, согласно опубликованным редакцией («Комментариев» — авт.) заявлениям, целый ряд предпринимателей в Харьковской области в период с середины 2000-х до недавнего времени подверглись силовому давлению, физическому насилию, вымогательствам, угрозам убийства и другим аналогичным преступлениям со стороны ОПГ «Князь».

По словам потерпевших, описанных в этих заявлениях преступлений может хватит на несколько десятков лет тюремного заключения, отмечается в материалах СМИ. Но их реальное расследование, опасаются пострадавшие, может быть не выгодно ни представителям уголовного мира, ни самим правоохранителям. Ведь в материалах дел фигурирует множество действующих и бывших сотрудников силовых ведомств, которые так или иначе могут быть связаны с рейдерами. Кроме того, потерпевшие не исключают, что кто-то высокопоставленный в ОГП или СБУ мог уже получить щедрое вознаграждение за «мягкий исход» для членов группировки, поэтому боятся, что дела, в которых подозревают членов банды, просто будут «спущены на тормозах».

Реформа правоохранительной системы, говорите? Ну-ну…

Впрочем, вердикт еще не вынесен. Есть в запасе еще несколько дней. Как говорится, надежда умирает последней. Тем более, если это надежда на победу справедливости и закона.