Климкин, Данилюк и Рябошапка создали «платформу» для преодоления кризисов в Украине

Экс-глава Совета безопасности и обороны Александр Данилюк, бывший генпрокурор Руслан Рябошапка и экс-глава Министерства иностранных дел Павел Климкин решили создать платформу для выхода Украины из кризисов.

Об этом говорится в заявлении, которое есть в распоряжении «Украинской правды».

Политики утверждают, что действующая власть не в силах предложить народу адекватные решения, а сами украинцы «дезориентированы популистскими заявлениями и лозунгами».

«Поэтому, имея практический опыт реализации системных задач и реформ в ключевых государственных сферах и работы в кризисных ситуациях, мы решили объединить наши усилия с целью создания новой платформы для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы и формирования команды, способной их воплотить», — говорится в документе.

Данилюк, Рябошапка и Климкин заявили, что своими приоритетами считают направления, которые является критически важными для развития Украины, а также в которых ныне наблюдается самый большой регресс. Речь о национальной безопасности, деолигархизации, верховенстве права и антикоррупции.

Также в заявлении указано, что в настоящее время Украина, помимо войны, переживает ряд кризисов: экономический, финансовый, пандемический. Но у руководства страны нет стратегии развития, а нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который «запустит необратимые процессы потери государственности».

Подписанты добавили, что готовы к сотрудничеству с единомышленниками для того, чтобы добиться результата.