По словам известной телеведущей Аллы Мазур, 2020-й год богат на тяжелые новости, а ранняя подготовка к новогодним праздникам поможет людям отвлечься и сосредоточиться на светлых чувствах.

«Новогоднюю елку в этом году стоит украшать уже сейчас — советуют психологи, — пишет Алла Мазур в Instagram. — Почему так рано? Потому что в 2020-м мы особенно устали от тяжелых новостей. И такое раннее украшение дома поможет отвлечься и сосредоточиться на хороших светлых чувствах, говорят они. А если человек способен самостоятельно справиться со своими плохими эмоциями и улучшить себе настроение, он на полпути к успеху

Эту теорию успеха, похоже, хорошо изучили у нас на канале. Оп — и елка на входе в офис у нас уже есть! Утром, в последний день ноября, она порадует всех, кто начинает работу с понедельника. Ну, а любители поработать вечером в воскресенье имеют бонус. Всю эту красоту мы уже заценили.

К новогодним деревьям я испытываю особую слабость — даже свою коллекцию фотографий начала собирать, как-нибудь покажу. И вчера после эфира отвела душу, рассмотрела все подробно, изучила новую модную гамму. И, кажется, даже неплохо вписалась в нее сама.

А как вам идея раннего украшения? Хочется такого уюта в начале декабря? Не угаснет ли свежесть эмоций к новогодней ночи? Или все-таки подождете до Святого Николая, чтобы елка достояла до Рождества? И что скажете об этой розово-бежевой «одежде» нашей красавицы? Или ваша любимая новогодняя гамма — другая?»