МТБ Банк: Юрий Кралов и Хамед Алихани разваливают украинскую оборонку, финансируют террористов и продолжают вести бизнес в Украине

Публичное акционерное общество «МТБ Банк» является правопреемником Открытого акционерного общества «Марфин Банк», которое было создано 5 ноября 1993 года.

В 2007 году Marfin Popular Bank (зарегистрирован на Кипре) купил 99,2% акционерного капитала «Морского Транспортного Банка», впоследствии переименовавшегося на Марфин Банк.

В 2017 году состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка. Новым собственником стала компания Saggarko Limited (Кипр). В этом же году банк официально сменил название на МТБ Банк.

Основные акционеры «МТБ Банка» – Михаил Партикевич (68,5% акций), Хамед Алихани (31,4%), Игорь Згуров (6,1%).Председателем правления банка ныне является Кралов Юрий Александрович. Казалось бы – банк как банк. Из регионального (главный офис находится в Одессе) понемногу превращается в крупный. Не он первый, не он последний. Все так. Не он первый, не о последний. Правда, речь идет не о росте и успешности, как пытаются представить дело банкиры. А об аферах и отмывке денег. Действительно – МТБ Банк в этой сфере не первый и не последний.

И аферы эти связаны, в первую очередь, с именами Хамеда Алихани и Юрия Кралова. Одна из самых громких и очень болезненных для Украины – перепродажа технической документации на бронеавтомобиль «Дозор-Б» полякам за 200 тысяч долларов. Для несведущих поясним: это даже не копейки. Цены на подобные вещи стартуют от миллионов долларов. Вице-президентом польской компании «MISTA», купившей украинскую бронемашину, оказался некто Алексей Гузев. Он ранее имел отношение к ряду одесских компаний, входящих в группу экс-депутата одесского областного совета Игоря Учителя и его бизнес-партнера Михаила Партикевича. Вместе с гражданином Франции турецкого происхождения Алихани Хамедом они контролируют одесский «МТБ Банк» и кипрскую оффшорную компанию Lacenaire Limited, которая владеет компанией «MISTA» и документацией на «Дозор-Б».

В результате украинская армия так и не получила отечественный бронеавтомобиль, в котором так нуждается.

Но это далеко не первая и не последняя афера Хамеда Алихани и Юрия Кралова. Летом этого года они вместе со своим МТБ Банком оказались замешаны в скандале с финансированием пророссийских сепаратистов Донбасса и Крыма.

В начале лета Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии резонансной схемы по финансированию насильственной смены и свержения конституционного строя в Украине. Кстати, ныне этот материал на сайте СБУ отсутствует. Интересно – почему? Суть состояла в том, что в рамках этого дела был задержан известный аферист и фактический владелец компании «Полтавабудцентр» Араик Амирханян. Но дело в том, что гарантии компании, подозреваемой теперь в деле о госизмене, выдавал именно МТБ Банк.

С этими гарантиями компании Амирханяна получали возможность участвовать в тендерах на дорожное строительство и – в случае отсутствия шансов на победу – оспаривать как условия конкурсов, так и их результаты в Антимонопольном комитете. Вследствие такой деятельности в стране заблокировано дорожное строительство по меньшей мере в 10 регионах на общую сумму до 20 миллиардов гривен. По крайней мере, именно о такой сумме заявляли в СБУ.





Араик Амирханян был задержан прямо в здании Антимонопольного комитета. Ему вменяют перечисление денег оккупационным властям Крыма через фиктивные фирмы, организацию нелегальной переправки в Крым людей, а также блокирование развития стратегической дорожной инфраструктуры. Причем информация о деятельности Амирханяна была давно доступна: СМИ неоднократно писали об уголовных делах, штрафах, уклонении от уплаты налогов, задержаниях, финансировании терроризма, поддержке свержения конституционного строя.

Но почему-то Юрий Кралов и его коллеги в «МТБ Банке» это проигнорировали. Может, потому что наоборот – прекрасно о всем этом знали? Тогда и история с провалом выпуска «Дозора-Б» предстает совсем в другом свете, отнюдь не как попытка просто заработать денег. А ведь не будь у компаний Амирханяна банковских гарантий – их бы просто не допустили к тендеру, а значит – они не смогли бы блокировать развитие инфраструктуры в стране.

В аферы МТБ Банка, Кралова и Алихани Хамеда, пожалуй, стоит несколько углубиться. В этой связи нужно вспомнить историю двухгодичной давности, когда Нацбанком были выявлены факты проведения семью юридическими лицами-клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,2 миллиарда гривен на счета другого банка, в дальнейшем средствами инкассации этого банка они доставлялись наличными в подразделения клиентов. В НБУ тогда утверждали, что «характер таких финансовых операций дает основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные учитывая следующее: за указанный период на счета этих клиентов, открытые в банке, поступили средства на общую сумму около 2,8 млрд. грн. от значительного количества юридических лиц (более 100) со счетов, открытых более чем в 30 банках, в качестве оплаты за различные группы товаров и услуг, из которых около 1,6 млрд. грн. поступили от 5 юридических лиц со счетов открытых в ПАО «МТБ БАНК» и в другом банке, как оплата по договорам факторинга, финансового кредита, финансовой помощи, уступки права требования. В то же время 3 контрагента осуществляли финансовые операции по предоставлению услуг факторинга, финансового кредита, не имея лицензии Нацкомфинуслуг, объем операций за квартал по счетам клиентов в 350-1800 раз превышал объем поступления средств от основной деятельности, заявленной клиентами в своих опросниках, заполненных при установлении деловых отношений».





За что МТБ Банк в апреле прошлого года и оштрафовали на 4,3 миллиона гривен. Но это не помешало банкирам вляпаться еще и в историю с финансированием террористов. Кстати, в судебном реестре имеется почти двенадцать тысяч (!!) документов, в которых фигурирует МТБ Банк:





Не многовато ли для финансового учреждения с «безупречной», как заявляют в банке, репутацией?

Кстати, о репутации. Вот данные сайта Минфин о отзывах клиентов относительно деятельности банка:

Две трети – негативные отзывы. А та треть позитива, которая якобы есть, это все отзывы «ботов», ибо надо же как-то повышать репутацию?

Но на фоне деятельности Кралова и Хамеда Алихани, собственно, эти отзывы никакой роли не играют. Что негативные, что позитивные. Какая уже разница, если речь идет о государственной измене, финансировании терроризма и отмывании криминальных денег?

Не в последнюю очередь благодаря их действиям МТБ Банк находится в санкционных списках. В том числе и связанных с агрессией России против Украины. Что еще раз доказует, что обвинение в финансировании российских террористов отнюдь не голословны.

Правда, в таком случае не совсем понятно, почему же этот банк до сих пор функционирует и продолжает свою деятельность, а Алихани и Кралов не сидят. Впрочем, в нашей стране это не удивительно.