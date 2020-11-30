Дієтологи розповіли, який метод схуднення є найнебезпечнішим

Дієтолги назвали, який метод схуднення може зашкодити здоров’ю.

Про це пише “Главред”.

Так, лікарі радять не поспішати харчуватися 5-6 разів на день невеликими порціями. Зокрема, людям з ожирінням.

Вчені зробили висновок, що, аби схуднути, варто звертати увагу на загальну калорійність раціону протягом 24 годин.

Також фахівці з’ясували, що частота і кількість приймання їжі не впливають на те, скільки калорій організм отримує за добу.

: vgolos.com.ua

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