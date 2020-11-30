У “Киевпастранса” за год на 54% подорожали охранные услуги

КП “Киевпастранс” начало закупать охранные услуги на большинство своих объектов по переговорной процедуре. Это связано с блокировкой системой Prozorro соответствующего тендера, на условия проведение которого в АМКУ пожаловались его участники.

Результат – “по переговорке” охранные услуги в этом году начали обходится “Киевпастрансу” на 54% дороже, чем в 2019-м.

Возможно, при проведении полноценных торгов цена могла бы существенно упасть. Впрочем, не факт, учитывая количество публичных обвинений в коррупции директора КП “Киевпастранс” Дмитрия Левченко (на фото. Недавно КП был подписан договор на охрану станций городской электрички с победителем аукциона и стоимость этой услуги за полгода выросла на 26%.

Как‌ ‌стало‌ ‌известно‌ ‌KV‌‌ из‌ ‌‌объявления ‌электронной‌ ‌системы‌ ‌публичных‌ ‌закупок‌ Prozorro,‌ 5 и 17 ноября 2020 ‌года‌ КП “Киевпастранс” (*) заключило два договора на предоставление услуг по охране своих объектов. Цена двух договоров составила 19,8 млн гривен.

Первый договор (цена – 16,1 млн гривен) от 5 ноября 2020 года заключен с ЧП “Атлант” (**) на предоставление до 21 января 2021 года (фактически на 2,5 месяца) услуг по охране объектов и осуществлению пропускного режима на 53-х объектах (автобусные парки № 1, 2, 5, 6, 7, 8; СТО на ул. Выборгской и Семьи Сосниных; Куреневское, Дарницкое, Подольское троллейбусное ремонтно-эксплуатационное депо (ТРЭД), ТРЭД № 1, 2, 3; ТРЭД Шевченко; два склада; загородное учреждение оздоровления и отдыха детей “Спутник-1”; санаторий-профилакторий “Пуща-Водица”; два общежития; два админздания; Служба энергетического обеспечения и связи; Служба пути; верхняя станция фуникулера, автостанция “Выдубичи”, все станции Троещинской и Борщаговской линий скоростного трамвая).

На большинстве объектов должна быть обеспечена круглосуточная охрана, а на некоторых только в ночное время – с 20:00 до 8:00 или с 18:00 до 6:00. Количество охранников на каждом объекте – от 1 до 6 человек.

Эту закупку провели по переговорной процедуре. Обосновали это тем, что со 2 ноября 2020 года указанные объекты КП “Киевпастранс” остаются без охраны из-за блокирования электронной системой Prozorro объявленного 6 августа 2020 года тендера на закупку охранных услуг (7 лотов) с ожидаемой стоимостью 81,55 млн гривен. Предполагалось, что за эту сумму вышеперечисленные объекты будут обеспечены охраной на протяжении 12 месяцев.

Тендер был заблокирован из-за жалоб в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) двух ООО – «ОК «Кардинал” и “Центр экономического обеспечения и охранно-детективной деятельности “Орлан”.

Ранее KV сообщала, что в августе 2019 года КП “Киевпастранс” заказывало охранные услуги на этих же объекты у четырех подрядчиков: ДП “Легион-Безопасность”, ЧП “Охрана-012”, ДП “АПБ “Атлант” и ООО “Центр экономического обеспечения и охранно-детективной деятельности “Орлан”. Тогда также проводили тендер на 7 лотов. В результате торгов было заключено 7 договоров общей стоимостью 52,7 млн гривен. За эти деньги охранные услуги должны были предоставляться на протяжении года со дня подписания договоров.

Как указано выше, в этом году этот же объем услуг уже оценен в 81,55 млн гривен. То есть, имеем подорожание на 28,85 млн гривен или на 54,7%

Второй договор (цена – 3,7 млн гривен) от 17 ноября 2020 года КП “Киевпастранс“ заключило с ООО “Протект Фирм”. Он предусматривает предоставление до 31 марта 2021 года (4,5 месяца) услуг по охране на всех 14-ти станциях городской электрички. На станции “Левобережная” охрана должна обеспечиваться с 20:00 до 8:00, а на остальных – круглосуточно.

Этот договор уже был заключен на основании победы этой фирмы в тендере. Соответствующий аукцион был проведен 3 ноября. В нем приняли участие две компании – ООО “Протект Фирм” и ООО “Страж – система безопасности”.

Аналогичный договор на охрану всех станций городской электрички КП “Киевпастранс“ заключило 14 мая 2020 года с ЧП “Охрана-013”. Срок действия – 5,5 месяцев (до 31 октября 2020 года). Первоначальная цена услуг по этому договору составляла 3,62 млн гривен, но впоследствии ее уменьшили до 3,58 млн гривен.

Получается, майский договор на охрану станций городской электрички действовал на 1 месяц дольше, чем договор с ООО “Протект Фирм” и стоил на 120 тыс. гривен дешевле. Итого, имеем подорожание охранных услуг за полгода на 26,4 %.

Как не раз сообщала KV, закупки “Киевпастранса” очень часто заканчиваются скандалами и открытием уголовных производств. Закупка охранных услуг – не исключение.

Так, в сентябре 2019 года прокуратура Печерского района начала расследовать уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами коммунальных предприятий Киева и руководителями охранных фирм. Правоохранители выяснили, что КП “Киевпастранс”, КП “Киевское городское бюро технической инвентаризации” (КП “КГ БТИ”) и КП “Главный информационно вычислительный центр” (КП “ГИВЦ”) закупали такие услуги у одних предприятий, но по факту охрану объектов выполняли другие “непонятные” люди.

Руководство КП “Киевпастранс” с завидным постоянством на протяжении последних пяти лет обвиняли в коррупции и депутаты Киевсовета. Дошло до того, что в феврале 2020 года антикоррупционная комиссия Киевсовета решила обратиться в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой проверить ход наиболее громких уголовных дел по фактам масштабного хищения бюджетных средств, в которых фигурирует КП “Киевпастранс”.

18 июля 2020 года эта же комиссия Киевсовета потребовала от главы КГГА Виталия Кличко провести служебную проверку “коррупционной и антигосударственной деятельности” директора КП “Киевпастранс” Дмитрия Левченко (на фото), отстранив его на время проверки от выполнения служебных обязанностей.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ЧП “Атлант” зарегистрировано в 1998 году. Уставный фонд – 250,1 тыс. гривен. Учредитель – Елена Насонова, директор – Геннадий Насонов. По результатам участия в публичных закупках ЧП “Атлант” заключило 43 договора на 30,7 млн гривен (без учета нынешнего договора). Самые крупные заказчики – КНП “Клиническая больница “Психиатрия” и КНП “Киевская городская психоневрологическая больница № 3” (данные Zакупівлі).

ООО “Протект Фирм” зарегистрировано в августе 2019 года. Уставный фонд – 3,8 тыс. гривен. Учредитель и директор предприятия – Владимир Обломей. По результатам участия в публичных закупках ООО “Протект Фирм” заключило 8 договоров на 2 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный заказчик – Национальный заповедник “София Киевская”.

ЧП “Охрана-013” зарегистрирована в 2018 году. Уставный капитал – 100 гривен. Учредитель и руководитель – Ирина Коцун.

Ирина Коцун выступает учредителем и директором 15 охранных частных предприятий, среди которых, кроме двух упомянутых выше, “Охрана-001”, “Охрана-002”, “Охрана-003”, “Охрана-004”, “Охрана-005”, “Охрана-007”, “Охрана-008”, “Охрана-009”, “Охрана-010”, “Охрана-011”, “Охрана-012”, “Охрана-014”, “Охрана-015”.

В публичных закупках принимают участие фирм Ирины Коцун. По результатам участия в них эти фирмы заключили 490 договоров на общую сумму 138,2 гривен. Самые крупные заказчики – КП “Киевпастранс”, Управление образования Голосеевской РГА и НАЭК “Энергоатом”.

КП “Киевпастранс” основано Киевсоветом в 2001 году. Уставный фонд – 1,64 млрд гривен. С 30 августа 2016 года это КП возглавляет Дмитрий Левченко.

КП “Киевпастранс” подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов.