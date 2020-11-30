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У “Киевпастранса” за год на 54% подорожали охранные услуги

30.11.2020

КП “Киевпастранс” начало закупать охранные услуги на большинство своих объектов по переговорной процедуре. Это связано с блокировкой системой  Prozorro соответствующего тендера, на условия проведение которого в АМКУ пожаловались его участники.

Результат – “по переговорке” охранные услуги в этом году начали обходится “Киевпастрансу” на 54% дороже, чем в 2019-м.

Возможно, при проведении полноценных торгов цена могла бы существенно упасть. Впрочем, не факт, учитывая количество публичных обвинений в коррупции директора КП “Киевпастранс” Дмитрия Левченко (на фото. Недавно КП был подписан договор на охрану станций городской электрички с победителем аукциона и стоимость этой услуги за полгода выросла на 26%. 

Как‌ ‌стало‌ ‌известно‌ ‌KV‌‌ из‌ ‌‌объявления ‌электронной‌ ‌системы‌ ‌публичных‌ ‌закупок‌ Prozorro,‌ 5 и 17 ноября 2020 ‌года‌ КП “Киевпастранс” (*) заключило два договора на предоставление услуг по охране своих объектов. Цена двух договоров составила 19,8 млн гривен.

Первый договор (цена – 16,1 млн гривен) от 5 ноября 2020 года заключен с ЧП “Атлант” (**) на предоставление до 21 января 2021 года (фактически на 2,5 месяца) услуг по охране объектов и осуществлению пропускного режима на 53-х объектах (автобусные парки № 1, 2, 5, 6, 7, 8; СТО на ул. Выборгской и Семьи Сосниных; Куреневское, Дарницкое, Подольское троллейбусное ремонтно-эксплуатационное депо (ТРЭД), ТРЭД № 1, 2, 3; ТРЭД Шевченко; два склада; загородное учреждение оздоровления и отдыха детей “Спутник-1”; санаторий-профилакторий “Пуща-Водица”; два общежития; два админздания; Служба энергетического обеспечения и связи; Служба пути; верхняя станция фуникулера, автостанция “Выдубичи”, все станции Троещинской и Борщаговской линий скоростного трамвая).

На большинстве объектов должна быть обеспечена круглосуточная охрана, а на некоторых только в ночное время – с 20:00 до 8:00 или с 18:00 до 6:00. Количество охранников на каждом объекте – от 1 до 6 человек.

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Эту закупку провели по переговорной процедуре. Обосновали это тем, что со 2 ноября 2020 года указанные объекты КП “Киевпастранс” остаются без охраны из-за блокирования электронной системой Prozorro объявленного 6 августа 2020 года тендера на закупку охранных услуг (7 лотов) с ожидаемой стоимостью 81,55 млн гривен. Предполагалось, что за эту сумму вышеперечисленные объекты будут обеспечены охраной на протяжении 12 месяцев.

Тендер был заблокирован из-за жалоб в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) двух ООО – «ОК «Кардинал” и “Центр экономического обеспечения и охранно-детективной деятельности “Орлан”. 

Ранее KV сообщала, что в августе 2019 года КП “Киевпастранс” заказывало охранные услуги на этих же объекты у четырех подрядчиков: ДП “Легион-Безопасность”, ЧП “Охрана-012”, ДП “АПБ “Атлант” и ООО “Центр экономического обеспечения и охранно-детективной деятельности “Орлан”. Тогда также проводили тендер на 7 лотов. В результате торгов было заключено 7 договоров общей стоимостью 52,7 млн гривен. За эти деньги охранные услуги должны были предоставляться на протяжении года со дня подписания договоров.

Как указано выше, в этом году этот же объем услуг уже оценен в 81,55 млн гривен. То есть, имеем подорожание на 28,85 млн гривен или на 54,7%

Второй договор (цена – 3,7 млн гривен) от 17 ноября 2020 года КП “Киевпастранс“ заключило с ООО “Протект Фирм”. Он предусматривает предоставление до 31 марта 2021 года (4,5 месяца) услуг по охране на всех 14-ти станциях городской электрички. На станции “Левобережная” охрана должна обеспечиваться с 20:00 до 8:00, а на остальных – круглосуточно. 

Этот договор уже был заключен на основании победы этой фирмы в тендере. Соответствующий аукцион был проведен 3 ноября. В нем приняли участие две компании – ООО “Протект Фирм” и ООО “Страж – система безопасности”.

Аналогичный договор на охрану всех станций городской электрички КП “Киевпастранс“ заключило 14 мая 2020 года с ЧП “Охрана-013”. Срок действия – 5,5 месяцев (до 31 октября 2020 года). Первоначальная цена услуг по этому договору составляла 3,62 млн гривен, но впоследствии ее уменьшили до 3,58 млн гривен. 

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Получается, майский договор на охрану станций городской электрички действовал на 1 месяц дольше, чем договор с ООО “Протект Фирм” и стоил на 120 тыс. гривен дешевле. Итого, имеем подорожание охранных услуг за полгода на 26,4 %. 

Как не раз сообщала KV, закупки “Киевпастранса” очень часто заканчиваются скандалами и открытием уголовных производств. Закупка охранных услуг – не исключение. 

Так, в сентябре 2019 года прокуратура Печерского района начала расследовать уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами коммунальных предприятий Киева и руководителями охранных фирм. Правоохранители выяснили, что КП “Киевпастранс”, КП “Киевское городское бюро технической инвентаризации” (КП “КГ БТИ”) и КП “Главный информационно вычислительный центр” (КП “ГИВЦ”) закупали такие услуги у одних предприятий, но по факту охрану объектов выполняли другие “непонятные” люди. 

Руководство КП “Киевпастранс” с завидным постоянством на протяжении последних пяти лет обвиняли в коррупции и депутаты Киевсовета. Дошло до того, что в феврале 2020 года антикоррупционная комиссия Киевсовета решила обратиться в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой проверить ход наиболее громких уголовных дел по фактам масштабного хищения бюджетных средств, в которых фигурирует КП “Киевпастранс”. 

18 июля 2020 года эта же комиссия Киевсовета потребовала от главы КГГА Виталия Кличко провести служебную проверку “коррупционной и антигосударственной деятельности” директора КП “Киевпастранс” Дмитрия Левченко (на фото), отстранив его на время проверки от выполнения служебных обязанностей. 

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ЧП “Атлант” зарегистрировано в 1998 году. Уставный фонд – 250,1 тыс. гривен. Учредитель – Елена Насонова, директор – Геннадий Насонов. По результатам участия в публичных закупках ЧП “Атлант” заключило 43 договора на 30,7 млн гривен (без учета нынешнего договора). Самые крупные заказчики – КНП “Клиническая больница “Психиатрия” и КНП “Киевская городская психоневрологическая больница № 3” (данные Zакупівлі).

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ООО “Протект Фирм” зарегистрировано в августе 2019 года. Уставный фонд – 3,8 тыс. гривен. Учредитель и директор предприятия – Владимир Обломей. По результатам участия в публичных закупках ООО “Протект Фирм” заключило 8 договоров на 2 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный заказчик – Национальный заповедник “София Киевская”.

ЧП “Охрана-013” зарегистрирована в 2018 году. Уставный капитал – 100 гривен. Учредитель и руководитель – Ирина Коцун. 

Ирина Коцун выступает учредителем и директором 15 охранных частных предприятий, среди которых, кроме двух упомянутых выше, “Охрана-001”, “Охрана-002”, “Охрана-003”, “Охрана-004”, “Охрана-005”, “Охрана-007”, “Охрана-008”, “Охрана-009”, “Охрана-010”, “Охрана-011”, “Охрана-012”, “Охрана-014”, “Охрана-015”.

В публичных закупках принимают участие  фирм Ирины Коцун. По результатам участия в них эти фирмы заключили 490 договоров на общую сумму 138,2 гривен. Самые крупные заказчики – КП “Киевпастранс”, Управление образования Голосеевской РГА и НАЭК “Энергоатом”.

КП “Киевпастранс” основано Киевсоветом в 2001 году. Уставный фонд – 1,64 млрд гривен. С 30 августа 2016 года это КП возглавляет Дмитрий Левченко. 

КП “Киевпастранс” подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. 

 

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