В Черновцах во втором туре выборов мэра победил бизнесмен Кличук

По итогам второго тура выборов мэра в Черновцах, который состоялся в минувшее воскресенье, 29 ноября, победу одержал кандидат от «Единой Альтернативы» Роман Кличук.

Об этом на заседании утром 30 ноября объявила местная избирательная комиссия, сообщает «Суспильне».

За Кличука проголосовали 59,54% избирателей. Его оппонента, Виталия Михайлишина, который шел в мэры от местной организации партии «Команда Михайлишина» поддержали 37,5% избирателей.

Роман Кличук — черновицкий бизнесмен. Является генеральным директором ООО «РОМА» — дистрибуционной компании, которая занимается продажей алкогольных, безалкогольных напитков и кондитерских изделий. Он также является владельцем ресторанов, пабов и других заведений в Черновцах. В 2006-2010 годах был депутатом Черновицкого областного совета от фракции «Батькивщина».