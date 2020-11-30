Чоловіка, який прикидався стажистом прокуратури і поліцейським, збираючи відкупні за ДТП, покарали умовно

Шевченківський районний суд Львова визнав чоловіка, який збирав гроші в громадян, винним у шахрайстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок 23 листопада.

14 вересня 2019 року обвинувачений представився працівником поліції і заволодів коштами громадянки в сумі 350 доларів за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності за ДТП.

15 вересня 2019 цей же чоловік, представившись стажистом Львівської обласної прокуратури, заволодів 6 000 доларів, обіцяючи потерпілому непритягнення його внука до кримінальної відповідальності за ДТП.

28 вересня 2019 зловмисник, видаючи себе за працівника поліції, узяв ще 7 000 грн, обіцяючи потерпілій, не притягувати до кримінальної відповідальності за ДТП.

У подальшому отримані гроші чоловік через термінал «Приватбанку» перераховував на невстановлений досудовим слідством банківський рахунок. Собі він залишав тільки по 10% від суми.

У суді чоловік все підтвердив. Сказав, що гроші переказував на банківський рахунок інших осіб. Цих осіб він не знає та номер банківського рахунку, на який він переказував кошти, на теперішній час не пригадує. Залишав собі лише по 10%.

Вважається, що обвинувачений діяв за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Суд призначив чоловікові 3 роки позбавлення волі, але звільнив від відбуття тюремного покарання з випробувальним строком 2 роки.

Один із потерпілих, який втратив найбільшу суму грошей, подав цивільний позов. Суд вимоги задовольнив і стягнув 148 тис. грн матеріальної і 20 тис. грн моральної шкоди.

sudreporter