В Кремле застрелился сотрудник ФСО, отвечающей за охрану Путина

В Москве на территории Кремля совершил суицид сотрудник Федеральной службы охраны РФ (ФСО). Подразделение, в котором он работал, отвечает за личную охрану президента России Владимира Путина. Об этом пишет новостной Telegram-канал Baza.

Сотрудник 5-го отдела Управления личной охраны ФСО Михаил Захаров застрелился во время службы. Его коллеги утверждают, что причиной суицида могло стать равнодушное отношение начальства к условиям работы погибшего, а также многочисленные переработки.

В одну из последних смен Захаров был вынужден находится на работе более 15 часов в сутки.

По данным Baza, жена Захарова не знала обстоятельств гибели супруга. Руководство ФСО даже не сообщило ей, что он покончил с собой, а лишь уведомило о смерти своего сотрудника.

Родные погибшего рассказали, что в последнее время Захаров не жил с женой и в декабре они планировали развестись по обоюдному согласию.

Михаил Захаров. Фото: Baza

По словам коллег Захарова, в ФСО участилась практика переработок из-за острой нехватки кадров. Сотрудникам часто приходиться работать, помимо своих смен, за уволившихся коллег. При этом дополнительные часы службы не оплачиваются.

Хотя раньше, если сотрудник накапливал достаточное количество переработок, то мог выйти досрочно на пенсию. Но недавно эту практику отменили, а работникам ФСО сообщили, что все их «дополнительные часы» обнуляются.