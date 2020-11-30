Насалик обжаловал закрытие своего дела о декларации

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) о закрытии его дела по обвинению его в недостоверном декларировании, которое тот принял на основании отмены Конституционным судом Украины статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сам Насалик сообщил «Главкому».

«Из меня по абсолютно ложному поводу, что уже доказано в суде, сделали сначала подозреваемого, а потом и обвиняемого. И участвовали в этом «шабаше» и НАПК (Национально агентство по предотвращению коррупции — ред.), и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — ред.), а теперь присоединился и ВАКС, — сказал экс-министр. — Мне не нужно «благодетельство» в виде закрытия дела, я не виновен и требую восстановления своих прав и честного имени. Пусть несут ответственность все, кто участвовал в травле меня».

По информации Насалика, в этом году Нацполицией и ГБР было зарегистрировано пять уголовных производств по факту действий следователей НАБУ, прокуроров САП, причастных к рассмотрению его дела в Высшем антикоррупционном суде. Уголовные производства (№62020100000000149, №62020100000000104, №62020000000000569, №12020105090000464 та №12017100060005342) были зарегистрированы по фактам: подделки документов и доказательств, неисполнения решения суда, дачи неправдивых показаний, допроса ключевого свидетеля следователями НАБУ.

Экс-министр также напомнил, что Верховный Суд Украины 10 апреля 2019 признал незаконным решение Нацагентства по предотвращению коррупции по поводу его декларации, на основе которого было начато уголовное производство, а результаты проверки декларации отменил.

Помимо этого, Насалик заявил, что неоднократно обращался в НАПК за разъяснениями, обязан ли он указывать в декларации оспариваемый в суде «долг». На что дважды получил от НАПК ответ о том, что в декларации не нужно указывать спорные финансовые обязательства, которые им не признаются и оспариваются в суде, до решения суда.

Экс-министр отметил, что, в случае отказа удовлетворения его апелляционной жалобы, намерен отстаивать свои права и защищать интересы вплоть до Европейского суда по правам человека.

Как сообщал «Главком», 24 ноября ВАКС отказал Насалику в продолжении рассмотрения его дела о якобы недостоверном декларировании на основании решения КСУ от 27 октября.

censor.net