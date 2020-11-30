Египетские археологи нашли 160 мумий и расшифровали проклятия, адресованные ворам

В Египте в течение трех последних месяцев археологи обнаружили 160 древних гробов с останками. При этом на стенах некоторых гробниц были нанесены красочные проклятия, предупреждающие злоумышленников. Об этом сообщает научное издание ScienceAlert.

Раскопки проводились на территории древнейшего некрополя в египетском поселке Саккара, где тысячи лет назад жрецы хоронили бедных египтян в деревянных ящиках, а богатых – в саркофагах в разрисованных гробницах.

Эксперты, изучавшие надписи на стенах гробниц, считают, что это проклятия. Египтолог из Американского университета в Каире Салим Икрам объяснил, что надписи служили предупреждением для грабителей, отпугивая их от осквернения места упокоения мумий.

«Обычно они утверждают, что, если в гробницу войдет нечистый человек (вероятно, телом и/или намерением), тогда совет богов может наказать нарушителя и свернуть ему шею, как гусю», — отметил ученый.

Такое проклятие было обнаружено на гробнице визиря Анхмахора, который жил во времена шестой династии Египта, то есть более 4 тыс. лет назад. Его похоронили в мастабе – гробнице, напоминающей по форме усеченную пирамиду с подземной погребальной камерой внутри.

Проклятие, предназначенное для защиты чиновника фараонов, гласило, что с собственностью злоумышленника произойдет то же самое, что он сделает с гробницей. Кроме того, в надписи говорилось, что Анхмахор с помощью секретных заклинаний наполнит «нечистых» преступников «страхом перед призраками».

Впрочем, проклятия не отпугнули археологов, и они даже открыли несколько найденных в Саккаре гробов, чтобы осмотреть мумий. Каирский египтолог также отметил, что риск заражения древними микробами при открытии гробов невелик.