Медики назвали продукт для снижения высокого холестерина

Согласно данным исследований, одним из лучших продуктов для уменьшения высокого холестерина является красный дрожжевой рис: он действует как естественное «лекарство», сокращающее количество общего холестерина, ЛПНП «плохого» холестерина и триглицеридов в крови, передает FaceNews.ua.

Будучи жироподобным веществом, холестерин не является вредным по своей природе, более того – необходим организму для производства здоровых клеток. Однако его высокий уровень вреден, поскольку способствует образованию жировых отложений в кровеносных сосудах и артериях, что увеличивает риск сердечных заболеваний – основной причины смерти людей во всем мире.

Красный дрожжевой рис – ингредиент традиционной китайской медицины и кулинарии, получаемый путем выращивания красного риса с дрожжами, обеспечивающими его ферментацию.«Изучая возможность снижения высокого уровня холестерина за счет красного дрожжевого риса, исследователи сделали вывод, что продукт обладает способностью значительно снижать концентрацию общего холестерина, холестерина ЛПНП и общего триацилглицерина по сравнению с плацебо», – сообщает журнал.

Данное свойство продукта ученые связывают со значительным количеством монаколина – это вещество химически идентично активному ингредиенту ловастатина, снижающего холестерин препарата. Еще в 1977 году японский ученый, профессор Эндо, обнаружил, что штамм дрожжей Monascus вырабатывает натуральное вещество, способное снижать уровень холестерина. Было установлено: данный компонент ингибирует HMG-CoA редуктазу, фермент, который важен для производства холестерина в организме. Вещество получило название монкаколин К.С тех пор ученые открыли восемь монаколиноподобных веществ, обладающих свойствами снижения концентрации холестерина в крови. Использование содержащего их красного дрожжевого риса исследователи считают одним из лучших естественных способов лечения гиперхолестеринемии.

«Его употребление может быть новым терапевтическим подходом к снижению уровня холестерина у населения. Такой рис безопасен в долгосрочной перспективе – это подтверждается тем, что он тысячелетиями был основным продуктом питания в азиатских странах. Но мы напоминаем: прежде чем переходить на новые продукты или добавки с целью снизить повышенный холестерин всегда важно консультироваться с терапевтом», – резюмировали научные работники.

: facenews.ua