НАТО готується надати Грузії План дій щодо членства. Перспектива України навіть не дискутується, – ЗМІ

НАТО вивчає можливість запросити Грузію до виконання Плану дій щодо членства, в той час як щодо України така можливість зараз навіть не дискутується. Про це пише Європейська правда з посиланням на численні джерела у Києві, Тбілісі та Брюсселі.

«У штаб-квартирі НАТО на технічному рівні є згода про те, що Грузія має підстави отримати ПДЧ хоч завтра. Ба більше, багато хто схиляється до того, що вимоги майбутнього Плану Тбілісі значною мірою вже виконало, і країна в осяжній перспективі мала би стати 31-м членом Альянсу», – пише видання.

Втім наразі бракує точного розуміння того, коли це станеться і чи не з’явиться під час голосування член Альянсу, який буде проти надання ПДЧ з політичних мотивів. Остаточної політичної згоди на цей крок ще немає, наполягають джерела видання. Рішення про надання ПДЧ, а також про запрошення до повноцінного членства у НАТО ухвалюють консенсусом. Втім, те, що у НАТО в принципі почали вести дискусію про новий статус для Грузії, вже є украй важливим. Адже щодо України Альянс досі відмовлявся навіть говорити про таку можливість, пише видання. У лютому 2019 року Верховна Рада закріпила в Конституції курс на членство України в ЄС і НАТО на тлі зростання загрози РФ.

Генсек НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія з часом обов’язково будуть запрошені до Альянсу. У червні 2020 року Україна стала учасником Партнерства розширених можливостей НАТО. Ініціатива спрямована на підтримку і поглиблення співпраці між союзниками і партнерами Альянсу, які беруть участь в операціях і місіях під проводом НАТО. Її мета – посилити оперативну сумісність військ країн-партерів з силами НАТО.

Програма включає більш широкий обмін інформацією. Разом з Україною учасниками Програми є Австралія, Швеція, Фінляндія, Грузія та Йорданія. Участь в Програмі свідчить про особливу близькість між країною-партнером та Альянсом.