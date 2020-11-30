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Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну у серпні наступного року

30.11.2020

Вселенський патріарх Варфоломій планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році.

Про це він заявив сьогодні, 30 листопада, після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

“Вселенський патріарх оголосив, що здійснить офіційний візит в Україну на День Незалежності України в серпні наступного року, реагуючи на запрошення Президента України Володимира Зеленського”, — вказано у повідомленні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль офіційно відвідав сьогодні святкове богослужіння Вселенського патріархату — “Церкви-матері українських православних” у супроводі членів кабінету.

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