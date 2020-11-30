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Венеціанська комісія планує прийняти рішення щодо КСУ 11 грудня

30.11.2020

“Венеціанська комісія” має намір прийняти рішення щодо звернення Президента України Володимира Зеленського про наслідки рішення Конституційного суду на засіданні 11 грудня.

Про це йдеться у порядку денному пленарної сесії 11 грудня, опублікованому на сайті органу.

Так, повідомляється, що обговорення ситуації в Україні пройде з 11:30 до 12:00 за Страсбургом.

“Комісії пропонується схвалити Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції після рішення №13-р/2020 Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, складеного на основі коментарів пана Есану, пана Куєра, пані Ханною Сухоцькою (почесним президентом Венеціанської комісії, г-н Дуро Сесса (експерт DGI) і паном Герхардом Рейсснером (експерт DGI) і Терміновий висновок щодо реформи Конституційного суду України, складений на основі коментарів пана Карозза, пані Картабія, пана Дармановіча і пана Грабенвартера”, – сказано у документі.

Відзначається, що комісії також пропонується провести обмін думками з представниками України про майбутні реформи.

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