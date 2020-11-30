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Запретят ли самолеты на новогодние праздники: «слуга народа» дал четкий ответ

30.11.2020

После введения полного локдауна в Украине международное авиасообщение не будет прекращено, некоторые ограничения возможно только для внутренних авиарейсов.

Об этом сообщил в эфире Апостроф Live на телеканале Апостроф TV народный депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук.

По его словам, пассажирские самолеты во время рождественских и новогодних праздников будут отправляться.

«Насколько я знаю, никто не собирается закрывать воздушные пути, то есть люди смогут вылетать за границу. То есть новогодний отдых удастся тем, кто его планирует», — сказал, в частности, он.

Однако, по словам Юрия Камельчука, в пределах Украины могут быть те же ограничения для авиакомпаний, которые были в начале карантина весной этого года.

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