Подросток угнал три машины и трижды попал в ДТП в Харьковской области

В Харьковской области 14-летний подросток, решивший поучиться ездить на авто, за сутки угнал три машины и столько же раз попал в ДТП, не справившись с управлением.

Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, эти происшествия случились в Краснокутском районе 29 ноября. Полицейские, выезжавшие на вызовы владельцев угнанных автомобилей, установили личность злоумышленника.

«Как пояснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП. Первым парень угнал „УАЗ“, на котором сразу въехал в забор домовладения. Пересев на „ВАЗ-2121“, подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. А на Folkswagen Transporter он также столкнулся с деревом», — сообщают в полиции.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.