Вчені застерегли від зловживання добавками омега-3

Часте самовільне вживання добавок омега-3 може принести організму більше шкоди, ніж користі. Відповідні висновки зроблені за підсумками дослідження вченими з клініки Клівленда в США.

Ряд джерел говорять про позитивні властивості добавок омега-3 і їх здатності зміцнювати серцево-судинну систему. Вчені провели міжнародне дослідження STRENGTH, що залучало понад 13 тисяч добровольців.

Учасникам у випадковому порядку давали або добавку з омега-3, або плацебо на кукурудзяній олії. У 70% добровольців був діабет, ще у майже 50% — ішемічна хвороба серця.

Виявилося, що значні дози омега-3 жирних кислот не здатні забезпечити захист для пацієнтів з групи високого ризику від проблем серцево-судинного характеру в майбутньому.

Крім того, роботу довелося зупинити передчасно, оскільки в групі, де приймали добавку, не відзначалося будь-яких переваг у порівнянні з тими, хто вживав плацебо.

Крім цього, зловживання омега-3 призводило до більш частих проблем з шлунково-кишкового тракту, що торкнулося понад 24% добровольців. Також в групі, де приймали добавку, з’явилося більше нових випадків фібриляції передсердь.

: ukrhealth.net

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