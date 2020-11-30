Апеляційний суд відкрив справу за скаргою щодо заборони книги про Василя Стуса

Київський апеляційний суд відкрив провадження за апеляційною скаргою представника журналіста Вахтанга Кіпіані на рішення Дарницького райсуду Києва щодо заборони книги Справа Василя Стуса.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця суду Тетяна Геведзе.

«Відкрито апеляційне провадження 26 листопада за апеляційною скаргою представника Кіпіані на рішення саме Дарницького районного суду від 19 жовтня 2020 року», — сказала вона.

Нагадаємо, 19 жовтня Дарницький районний суд заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса без дозволу проросійського політика, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.Суть позову зводиться до того, щоб вилучити з продажу — по суті, заборонити поширення книги в будь-якій формі і на будь-якій території.

Видавництво Vivat оскаржує рішення суду, а поки заборона не набула чинності — надрукувало 15 тисяч примірників книги.

Рішення суду на користь Медведчука викликало шалений ажіотаж довкола книги. Видавництво Vivat розпродало залишки першого тиражу за лічені хвилини та отримало понад 9 тисяч попередніх замовлень книги.

Міністерство культури та інформполітики рекомендувало до прочитання книгу про Стусата пообіцяло закупити її до національних бібліотек.