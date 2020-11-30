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Минздрав не планирует продлевать карантин выходного дня

30.11.2020

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня.

При этом он добавил, что о предварительных результатах карантина выходного дня станет известно на этой неделе. Об этом Степанов заявил в эфире «Украина 24».

Министр сообщил, что окончательные результаты карантина выходного дня будут известны уже на следующей неделе.

«У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня», — заявил он.

По словам министра, уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом. На вопрос будут ли продлевать карантин выходного дня, Степанов ответил: «Не думаю, что мы будем подавать такое предложение».

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не исключил введение локдауна в Украине.

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