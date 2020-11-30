НБУ вовсю печатает гривну, чтобы Минфин залатал дыры в бюджете

Можно предположить, что НБУ продолжит и дальше кредитовать банки, то есть проводить эмиссию гривны…

Нацбанк продолжает выдавать крупные кредиты своим подопечным банкам. 27 ноября выделил рефинансирование 4 банкам на общую сумму 5,8 млрд грн, сообщается на официальном сайте НБУ.

Об этом передает сегодня сайт нардепа Александра Дубинского dubinsky.pro.

Название банков-заемщиков пока не уточняется. Известно лишь, что средства выделены на 3 месяца под 6% годовых.

Тем не менее, финансисты не сомневаются, что значительная часть денег уйдет на покупку облигаций внутреннего госзайма Минфина. То есть на покрытие дефицита бюджета.

Нацбанк, согласно профильному закону (закону «О Национальном банке Украины») не имеет права напрямую финансировать бюджет, то есть покупать ОВГЗ. Поэтому он кредитует банки, чтобы это делали они.

Получают у Нацбанка кредиты под 6%, а затем вкладывают их в ОВГЗ под 10-11,7% годовых.

Выгода очевидна.

В ноябре Нацбанк достаточно активно кредитует своих подопечных:

27 ноября — на 5,8 млрд грн;

20 ноября — на 600 млн;

13 ноября — на 16,1 млрд грн;

6 ноября — на 563,6 млн грн.

После того, как Нацбанк предоставил рекордное рефинансирование на 16,1 млрд грн две недели назад, Минфин смог продать своих ОВГЗ на 16,8 млрд грн.

Если учесть тотальный дефицит бюджета и нехватку средств на правительственном счете в Госказначействе, то можно предположить, что НБУ продолжит и дальше кредитовать банки, то есть проводить эмиссию гривны, чтобы залатать бюджетные дыры.