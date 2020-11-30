Потап рассказал, как присутствовал на родах бывшей жены Ирины Горовой: долго ждал этого события

Украинский продюсер Потом рассказал, как прошли роды бывшей жены Ирины Горовой.

Ирина Горовая была женой Потапа до тех пор, пока любовные отношения не испортились. Тогда украинский рэпер расстался с экс-возлюбленной и закрутил роман с Настей Каменских, которая теперь стала его женой. Сама Горовая также двигается дальше.

Однако Потап все равно помнит о первом браке и важном периоде в жизни, когда с бывшей женой растил сына. Как признался рэпер в своем подкасте, он присутствовал на родах жены Ирины Горовой.

Эти впечатления остались с ним надолго, ведь, по словам Алексея Потапенко, “поэтому после этого я, сколько лет Андрею, столько я и бухаю”.

“Я хотел пожелать всем мужчинам, крепкие мужчины, если у вас есть желание и мелькнула мысль пойти поддержать свою жену, то сходите, это очень полезное дело. Однако зрелище не для слабонервных”, – поделился воспоминания Потап в 2POpodcast.

: showbiz.clutch.ua