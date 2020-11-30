«Никто не хочет признавать, что это был неправильный курс»: врач рассказал о реальной ситуации с коронавирусом

Коронавирус в Украине не утихает, поэтому объем тестирования населения должен увеличиться в несколько раз. Впрочем, Министерство здравоохранения не может на это повлиять, ведь не контролирует сферу тестирования населения. Между тем, реанимаций на всех больных COVID-19 уже сейчас не хватает.

Об этом заявил врач-инфекционист Вадим Аристов в эфире Апостроф TV.

По его словам, в нынешних реалиях недостаточно тестировать ежедневно по 50 тыс. человек.

«Сейчас COVID лечат только через тестирование биологических образцов. Если 50% положительных тестов, то сколько нужно раз их делать? Мы считали. Нужно тестировать 367 тыс. в день, при том, что мы тестируем 50 тыс. и то не каждый день», — считает врач-инфекционист.

По мнению Вадима Аристова, сегодня Министерство здравоохранения не контролирует сферу тестирования населения.

«Первое — Министерство здравоохранения фактически вообще не контролирует эту отрасль, потому что она подконтрольна Центру общественного здоровья. ЦОЗ находится под защитой МВФ и других иностранных советников и партнеров, как и НСЗУ, которые поставили туда уже своих воспитанников. Они их развивают по собственным программам. Соответственно, Минздрав не может туда прийти и все изменить, потому что это нужно согласовывать, а уже много грантов расписано, есть отчетность. Никто не хочет признавать, что это был неправильный курс, ошибка. И вообще, как это: мы сюда вложили столько денег, а ты сейчас перестроишь всю команду, все направления и прочее. В этих структурах очень трудно это изменить, нужно строить параллельную структуру», — сказал медик.

Инфекционист говорит, что реанимации на всех пациентов уже сейчас не хватает.

«Уже не хватает (реанимации — ред.), Мы просто этого не видим, потому что за каскадом реанимационных мест есть кровати с кислородом. Кого-то из них не переводят в реанимацию, потому что видят, что там уже проблемы и мест не хватит. Они считают, что этот еще может продержаться, подождем. То есть, если человек уже будет в критическом состоянии, ее переведут в реанимацию. Однако, чтобы принять это решение, и держат определенный резерв. То есть, по кроватям с кислородом есть перегрузка, поэтому кого-то не переводят с простых коек. А за этим кого-то не переводят из дома на эти простые кровати, потому что за каскадом есть все эти задержки. Конечно, то, что делает Степанов — это постоянная коммуникация и давление на то, чтобы административно выжать дополнительные больницы. И это очень хорошо», — резюмировал врач-инфекционист.