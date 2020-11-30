На Закарпатье депутаты приняли присягу и спели гимн Венгрии

Новоизбранные депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.

Об этом сообщило в Facebook «Закарпатье ТОП». В паблике также выложили соответствующее видео из зала заседаний.

Народные избранники принимали присягу 21 ноября, в День достоинства и свободы.

«В День достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству? У нас готовят крымский сценарий, а затем будут плакать и стонать о потере Закарпатья?» – сказано в сообщении к видео.

Также отмечено, что правоохранительные органы никак не отреагировали на инцидент.





В то же время пресс-служба СБУ сообщила о проведении в Закарпатской области обысков у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

«В частности, изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны», – сказано в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую «Большую Венгрию» и создание этнической автономии в Закарпатье.