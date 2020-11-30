Рада может принять госбюджет не раньше следующей недели

Парламент может рассмотреть законопроект о госбюджете на 2021 год во втором чтении на внеочередном заседании на следующей неделе или на следующей планарной неделе, заявил спикер ВР Дмитрий Разумков сегодня в ходе согласительного совета. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НВ-Бизнес.

«Мы его будем рассматривать или на следующей пленарной неделе, или же на следующей неделе на внеочередном заседании, если увидим такую поддержку и возможность его принятия», — заявил Разумков, отметив, что на этой неделе парламент рассмотреть его не успеет.

По словам спикера, сейчас фракции изучают законопроект, поданный Кабмином ко второму чтению. На это отводится 10 дней.

26 ноября Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению. Дефицит был уменьшен с 6% ВВП до 5,47% ВВП (с 270 млрд грн в законопроекте, поданном на первое чтение, до 246,4 млрд грн). Доходы проекта бюджета предусмотрены в сумме 1,092 трлн грн, расходы — 1,328 трлн грн.