Эрдоган пообещал бесплатную вакцину от коронавируса для всех граждан Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что все граждане страны будут иметь возможность получить бесплатную вакцину от коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил в телеобращении, передает .

По его словам вакцинация должна начаться уже в следующем месяце. Для этого были заказаны 50 млн доз вакцин.

«Мы изучаем все вакцины, которые уже перешли на последнюю стадию испытаний. Все наши граждане будут иметь возможность бесплатно получить вакцину. Вакцинация начнется со следующего месяца. Мы уже заказали 50 миллионов доз вакцин», — сказал турецкий лидер.