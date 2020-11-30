В России от COVID-19 умер бизнесмен, утверждавший, что коронавирус «ерунда и бабки Китая»

В России от COVID-19 умер известный предприниматель Борис Александров, который ранее называл пандемию средством зарабатывания денег.

О смерти 73-летнего предпринимателя в понедельник, 30 ноября, сообщил Российский союз предприятий молочной отрасли на своем сайте.

Известно, что основателя бренда «Б.Ю. Александров» госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии 23 ноября. Положительный тест он получил 7 ноября.

Последние дни жизни мужчина провел на аппарате ИВЛ. Здоровье бизнесмена было ослаблено, поскольку ранее он перенес рак лимфатических узлов.

В феврале этого года Александров дал интервью YouTube-проекту Forbes Vitality, в котором критиковал тех, кто боится коронавируса.

«Полная это ерунда. Это бабки, которые Китай сделает, обманув весь мир. Новые вирусы возникают каждый день», – заявлял бизнесмен.

В частности, россиянин утверждал, что маски не помогут при пандемии, но на их продаже можно нажиться, а вакцинирование – «это тоже гигантские деньги».

Александров сказал, что по образованию является врачом. «Единственное, знаю как врач – эпидемии повторяются каждый год. И делать из них трагедию, значит, это кому-то нужно», – считал он.

Фрагмент интервью, где россиянин отрицал опасность COVID-19:

Кроме молочной промышленности, Александров был основателем Клиники доктора Александрова в Москве и центра похудения «Академия Vitality» в Латвии. Бизнесмен трижды становился лауреатом российской премии «Предприниматель года».