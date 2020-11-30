Биткоин продолжает расти после преодоления исторического рекорда

Курс биткоина, который сегодня побил исторические рекорд 2017 года, продолжил расти.

Об этом сообщает сайт «CoinDesk».

Так, криптовалюта подорожала на фоне существенного роста аппетита к риску на мировых рынках.

По информации издания, курс криптовалюты в понедельник поднялся на 8,4%, до $19786,24, превысив предыдущий рекорд — $19783,21, зафиксированный 18 декабря 2017 года.

В этом году биткоин вырос почти втрое, а с начала сентября — на 97%.

Отмечается, что биткойн дорожает на фоне общего оптимизма на мировых рынках, пишет Dow Jones. Аппетит к риску поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин.

В также условиях инвесторы готовы вкладывать средства в наиболее рискованные активы, включая биткойн, учитывая, что доходность наиболее надежных активов, таких как гособлигации, близка к нулю.

Оборот торговли биткойнами существенно вырос за последние месяцы — до $50 млрд в день с $18 млрд в день в сентябре, свидетельствуют данные Coingecko.

Отметим, что ранее сообщалось, что сегодня курс биткоина вырос на 7,2% — его стоимость составила $19 577.