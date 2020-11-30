«Пытаешься вздохнуть, а легкие отказываются раскрываться»: экс-нардеп поделилась опытом борьбы с коронавирусом

Народный депутат IX созыва Виктория Войцицкая переболела COVID-19 и по примеру коллег по парламенту рассказала о собственном опыте борьбы с инфекцией.
Боль в теле она «лечила» теплой ванной, после чего могла хотя бы час-другой поспать. Еще помогли вода и чай с лимоном, а также витамин С.
Тяжело дышать было первые несколько дней — ощущение было таким, будто на грудь поставили каменную глыбу.
«Пытаешься вдохнуть, а легкие отказываются раскрываться», — описала она свои ощущения.
Эту проблему решил баллон с кислородом, который заранее купил в магазине «мудрый муж».
Портативный баллон стал спасением
Женщина советует украинцам избегать переохлаждения, поскольку так были инфицированы многие ее знакомые.