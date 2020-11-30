У Великій Британії починають клінічні дослідження тесту крові, який може виявити 50 видів раку

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії готується до клінічних випробувань аналізу крові, який потенційно може виявити 50 видів ракових пухлин.

Про це повідомляє BBC.

Вже з наступного року до клінічних випробувань такого тесту залучать 165 тисяч жителів країни. Якщо цей метод виявлення раку виявиться ефективним, вже у 2024 році його можуть спробувати приблизно мільйон людей.

Першими можливість зробити тест отримають жителі Великої Британії у віці від 50 до 79 років та кілька тисяч пацієнтів в онколікарнях.

У службі охорони здоров’я країни заявляють, що завдяки новому методу лікарі зможуть підвищити виявлення випадків онкозахворювань на ранніх стадіях до 75%.

Тестування британців спонсоруватиме американська компанія-розробник Grail. Для американців тест буде доступний до 2021 року, але на платній основі.

Паралельно випробування будуть відбуватися й у США, однак у меншому масштабі. Дослідники планують обрати близько 6,2 тисячі волонтерів, старших за 50 років.

А що це за тест?

Науковці з Інституту раку Дани-Фарбер та Гарвардської медичної школи шукали хімічні зміни в ДНК, які можуть з’явитися від того, що пухлини просочуються у кров.

Так, вчені дослідили понад 4 тисячі зразків крові пацієнтів: деякі з них мали онкозахворювання, деякі — ні.

Результати досліджень показали, що у 96% можна точно виявити тип раку за аналізом крові, зокрема рак кишківника, легенів та яєчників. Водночас поки дослідження аналізу крові краще виявляє рак, коли захворювання вже достатньо розвинулось, ніж тоді, коли воно тільки починає розвиватись.

: hromadske.ua/

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