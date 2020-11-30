Доллар хотят разогнать до 29 грн/$ после утверждения локдауна под Новый год

30 ноября курс доллара на межбанке опустился на 5 копеек, и месяц закрылся в диапазоне 28,49-28,51 грн/$. Наличный рынок двигался в обратном направлении. Средняя цена «американца» в кассах поднялась на 2-5 копеек:

до 28,55-28,70 грн/$ — на продаже;

до 28,30-28,45 грн/$ — на покупке.

Максимальный курс в обменниках достиг 28,75 грн/$. Но банкиры говорят о небольшом спросе на валюту.

На межбанке пытались разогнать курс повыше: с утра ставили 28,50-28,57 грн/$. Однако эти котировки долго не удержались. Достаточно быстро опустились в область 28,50-28,51 грн/$, и на этих значения скупались иностранцы, которые брали доллар. Казначеи заметили у нерезидентов небольшие валютные покупки. Когда они закончились рынок отошел на 28,47-28,48 грн/$, и только под закрытие скорректировался на 28,49-28,51 грн/$.

Из числа валютных продавцов выделяли банки, экспортеры старались продавать поменьше доллара: Госказначейство 30 ноября выплатило им в рамках возмещения по НДС еще 1,1 млрд грн, подкрепив балансы гривной. Общий объем выплат по НДС перевалил в ноябре за 11 млрд грн.

«Конец месяца, свои сделки закрывали предприятия — проводили проплаты по внешнеэкономическим контрактам. Ну и, конечно же, банки. Банковские учреждения закрывали валютные позиции, ведь у них отчетная дата по нормативам перед Нацбанком. Потому доллар больше продавали, чем покупали. Старта нового спекулятивного сезона на межбанке ждем завтра», — прокомментировал «Стране» настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Объем торгов на безналичном рынке подрос со $122 млн до $132 млн. Темой дня стало экстренное совещание в Офисе Президента на предмет новых ограничений по COVID-19.

«Локдаун был лишь вопросом дат, и ограничения на новогодние праздники прогнозировались уже много раз, как базовый сценарий. Если мы будем петлять к локдауну с карантином выходного дня, то на валютном рынке все останется, как и было — импортеры также будут пассивны. Межбанк будут делать нерезиденты, экспортеры и спекулянты. А над ними будет НБУ все контролировать, чтобы не унесли курс за границы допустимого», — отметил «Стране» руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Вторая новость дня — это выделение Нацбанком крупного рефинансирование на 4 банка: 5,8 млрд на 84 дня под 6% годовых. Имена заемщиков пока не оглашались, однако эксперты ждут, что эта сумма перекочует в Минфин на покрытие дефицита бюджета (достиг 112 млрд грн за 10 месяцев 2020 года). То есть за эти средства будут покупаться гривневые гособлигации, которые правительство будет размещаться завтра: на 4 и 11 месяцев, а также на 3 года.

«Если опираться на дефицит бюджета, который финансировать нечем, поскольку кредитных средств нет — то понятно, что все жду выкупа ОВГЗ за счет полученного рефинансирования НБУ», — подтвердил Шевчишин.

На протяжении ноября межбанковский курс гривны укрепляли до 28,10-28,12 грн/$, но после он отскочил наверх. Также и месяцем ранее: 30 октября доллар закончил в рамках 28,50-28,51 грн/$, а 30 ноября — 28,49-28,51 грн/$. То есть рабочий диапазон — это 28,10-28,50 грн/$.

Официальный в ноябре курс был динамичнее: вырос с 28,4383 грн/$ до 28,4681 грн/$ (+0,10%)

«Среди валют бывшего СССР гривна показала в ноябре не самый слабый результат по отношению к доллару. Слабее нее оказался таджикский сомони (-8,5% за месяц), кыргызский сом (-3,5%), армянский драм (-2,9%), грузинский лари (-2,5%), молдавский лей (-1,2%), и узбекский сум (-0,5%). Если говорить о динамике с начала 2020 года, то гривна снизилась к «американцу» на 16,8%. По этому показателю ее «опережают» белорусский рубль (-18,5%), российский рубль (-18,4%) и кыргызский сом (-17,9%)», — проанализировал ситуацию старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Завтра, 1 декабря, казначеи прогнозируют открытие межбанка в рамках 28,48-28,53 грн/$, и допускают движение на 28,55 грн/$ в случае активных покупок доллара иностранцами. Рынок продолжит следить за новостями по локдауну. Уже появилась неофициальная информация о том, что его могут ввести с 24 декабря 2020 года по 15 января 2021-го.

«Раз все произойдет в конце декабря, валютный рынок еще может выкопать ямку на гривну, и даже двинутся к 29 грн/$ или выше, чтобы войти в полный штиль», — допустил Андрей Шевчишин.

Его коллеги также допускают выход межбанка на 29 грн/$.

«На протяжении декабря доллар будет торговаться в диапазоне 27,9-29,0 грн/$, евро — в рамках 33,3-34,6 грн/€. Впрочем, курс евро чуть менее предсказуем, и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары евро/доллар на мировом рынке», — считает Вадим Иосуб.

Инвесторы рискнули с евро

Курс евро на мировом рынке серьезно раскачали в последний день ноября: подняли с $1,1952/€ до $1,1956/€ после качелей в рамках $1,1951-1,2003/€.

Инвесторы настроились на риск, потому меньше вкладывались сегодня в доллар, как в валюту-убежище. Евро пользовался повышенным спросом надежде на более активное восстановление мировой экономики.

Надежда появилась на сообщениях по вакцине от коронавируса, а также после положительного отчета из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе КНР в ноябре вырос с 51,4 пунктов до 52,1 при прогнозе 51,5 пункта (любое значение выше 50 пунктов считается хорошим знаком).

«Похоже, что на валютном рынке царит общая склонность к риску, когда доллар и иена падают, а евро растет. Хорошее настроение было поддержано рядом обнадеживающих индикаторов, выпущенных накануне», — прокомментировал изданию Wall Street Journal настроения аналитик BDSwis Маршалл Джиттлер.

В Украине наличный курс доллара поднялся сразу на 10-20 копеек, и вышел на следующие средние уровни: