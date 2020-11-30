Во Франции перепишут закон о фото с полицейскими, который спровоцировал протесты

Французское правительство решило переписать часть спорного законопроекта, который предусматривает запрет распространять фотографии с полицейскими. Такое решение приняли на фоне недавних массовых протестов в стране.

Об этом сообщает телеканал Euronews.

Статья, которая является частью закона о глобальной безопасности, приравнивает к правонарушению фотографирование и идентификацию правоохранителей в Интернете, если это имеет целью причинение вреда. Однако в обществе считают, что эта статья позволить полиции действовать безнаказанно.

Из-за массовых протестов французское правительство предложит «полностью переписанный» текст скандальной статьи.

«Мы знаем, что сомнения все еще сохраняются. Мы должны развеять эти сомнения», — цитирует телеканал заявление лидера президентской партии LREM Кристофа Кастанера.