Ольга Фреймут показала атмосферний аутфіт

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут рідко коли ділиться образами з прихильниками. Але цього разу зірка постала перед фанами в цікавому вбранні та з хустинкою на голові.

Ольга Фреймут оприлюднила кадр на своїй сторінці в інстаграмі. Раніше українська телеведуча та журналістка наголошувала, що її стиль – це одяг поза часом. Зірка продемонструвала новий образ, який вразив мережу.

Телеведуча позувала перед камерою в одному з закладів, який вирішила відвідати. Для виходу у світ Ольга Фреймут обрала теплий червоний в’язаний светр, який чудово підійде для останніх осінніх днів та перших зимових.

Журналістка розпустила довге волосся, вкладене хвильками, але зверху накинула бежево-жовту хустинку, якою також прикрасила шию. Ольга Фреймут зробила легкий макіяж, продемонструвавши натуральну вроду.

Підписники одразу ж засипали Ольгу позитивними відгуками: “Супер”, “Красуня”, “Чарівна”, “Неймовірна”, “Найкрасивіша”, “Стильна”, “Найкраща”, – написали прихильники в коментарях під світлиною.

: lifestyle.24tv.ua

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