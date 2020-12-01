«Откровенное хамство»: туристка столкнулась с неприятным случаем, заказывая тур у Join Up

После наступления страхового случая средства за путевку до сих пор не вернули.

Этой осенью стало известно о скандальном случае, когда во время отдыха в Египте украинские туристы заказали у местного гида услугу по нырянию в Красном море, и во время занятий дайвингом женщину и ее сына покусала акула. Кроме того, пострадал и сам гид, который пытался помочь туристам.

Позже выяснилось, что туристы поехали на отдых в Египет, купив путевку у крупного украинского туроператора Join Up! Трагический случай с туристами активизировал разговоры о том, что подобные услуги лучше заказывать у проверенных компаний. Также нужно проверять, какие из подобных активностей в стране официально разрешены.

«То, с чем я столкнулась, меня повергло в бешенство»

Если в случае с инцидентом, во время которого пострадали украинцы, туристы сами заказали услугу у непроверенного гида, то с самим туроператором Join Up! происходили другие неприятные ситуации.

«Много лет летаю в разные страны, с разными туроператорами, в том числе и с Join Up! На мой взгляд, это одна из самых не туристоориентированных компаний. То, что себе позволяют гиды (особенно по таким направлениям, как Египет и Турция), просто не описать словами», — пишет одна из туристок.

То, как себя повели гиды, она называет откровенным хамством. В компании ей сказали, что в их обязанности давно уже не входит помощь в адаптации туриста в отеле и стране пребывания, их основная задача, это продажа экскурсий.

Фото: Туристы во время отдыха нередко заказывают услугу по дайвингу у непроверенных гидов (pixabay.com)

В то же время туристка добавляет, что Join Up! — не единственный туроператор, который в последнее время грешит качеством работы отельных гидов.

«Поэтому, как бывалый турист, ко многим вещам привыкаешь и перестаешь обращать на них внимание, и стараешься свести к минимуму общение с гидами, дабы не портить себе настроение на отдыхе. Остается лишь посочувствовать туристам-новичкам. Но то, с чем я столкнулась при покупке очередного тура в октябре, меня повергло в бешенство. Оформляла тур с вылетом из Минска в Египет от Join Up и страховку от не вылета через них же», — рассказывает далее она.

Проблема до сих пор не решена

По словам туристки, при покупке тура ее уверяли, что проблем с возвратом денежных средств в случае наступления страхового случая не возникнет, и ей обязательно будет оказана помощь во взаимосвязи со страховой компанией со стороны туроператора.

«К сожалению, страховой случай наступил (положительный ПЦР-тест) и мне пришлось воспользоваться страховкой. Когда я обратилась за консультацией в Минский офис Join Up!, чтобы мне оказали помощью в сборе пакета документов для страховой, мне сказали, что в их полномочия данный вопрос не входит. Они лишь продали тур, а дальше я должна действовать самостоятельно согласно памятке из страхового договора», — отмечает она.

Туристка добавляет, что таким образом она осталась один на один со своей проблемой, которая по состоянию на конец ноября еще не разрешена, хотя тур она покупала в октябре.

«Мне пришлось самостоятельно созваниваться несколько раз страховой в Киеве, искать на сайте страховой нужные анкеты, заполнять их, открывать валютные счета для возврата средств, отправлять бандеролью оригиналы документов. И, конечно, очень хочется верить, что все-таки деньги получу, хотя бы частично. Но для себя решила однозначно: с Join Up я больше не путешествую», — подчеркивает она.

Стоит отметить, что публичной реакции компании-туроператора на этот и подобные случаи в публичном доступе найти не удалось. РБК-Украина готово предоставить возможность туроператору прокомментировать данную ситуацию, а также рассказать о случаях, когда возникают подобные ситуации.