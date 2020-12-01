Оголення статевого органу коштувало громадянину 8500 гривень

Голопристанський районний суд Херсонської області за хуліганство оштрафував громадянина на 8500 гривень.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 5 листопада.

12 червня 2019 року приблизно о 22.00 годині в селі Рибальче Голопристанського району Херсонської області біля обеліску Слави чоловік, діючи умисно, безпричинно, із хуліганських мотивів, оголив свій статевий орган та продемонстрував його потерпілій.

В суді чоловік вину визнав і щиро розкаявся. Вина також підтверджується протоколом огляду місця події і протоколом проведення слідчого експерименту з фототаблицями. На слідчому експеримент підозрюваний і потерпіла пояснили, як все відбувалося.

Дії кваліфікували як хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом.