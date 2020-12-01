Признаки, которые показывают, что ваша печень отравлена

Пока не поздно и пока не появилась серьезная болезнь, стоит обратить внимание на некоторые признаки того, что орган, который отвечает за очистку организма, накапливает токсины.

Печень — это незаменимый орган, второй, крупнейший после кожи, он отвечает за осуществление основных функций здравоохранения.

Каждый день печень фильтрует кровь и выводит токсины из клетки, которые уже не нужны организму. Она также отвечает за синтез углеводов и жиров. Она накапливает витамины A, D, E, K, которые являются основными для поддержания хорошей физической и душевной энергии.

Хотя это орган выделения, слишком большое количество токсинов может помешать нормальному функционированию, что в свою очередь скажется на общем состоянии здоровья. Печень может очищать сама себя каждый день, но если этот орган перегружен, эти функции трудно выполнять, что мешает печени оптимально осуществлять свойственные ей процессы.

Поэтому важно вовремя распознать симптомы интоксикации и составить план детоксикации. Ниже мы расскажем о 9 признаках того, что печень поражена токсичными продуктами.

1. Изменение цвета мочи и кала

Изменение цвета и запаха мочи и кала является показателем нескольких внутренних проблем со здоровьем. Хотя они могут быть вызваны состоянием мочевой и желудочно-кишечной системы, также они могут быть ключевым симптомом для своевременного выявления проблем с печенью. Печень, отравленная токсинами, может сказаться на изменении цвета каловых масс. Цвет становится светлее или темнее.

2. Спазмы и воспалительные процессы в желудке

Хотя трудно определить, когда именно спазмы или воспаление брюшной полости вызваны интоксикацией печени, этот симптом нельзя игнорировать.

Постоянные спазмы могут указывать на то, что печень не работает должным образом и ей трудно выводить вредные вещества. Также частым проявлением является постоянное воспаление, которое сопровождается образованием газов.

3. Раздражение кожи

Накопленные отходы в печени всегда проявляются вместе с раздражением кожи. Зуд непонятного происхождения, дерматиты и сухость могут быть результатом интоксикации печени.

Симптомы, возможно, могут улучшиться, если пользоваться увлажняющим кремом, но из-за того, что проблема внутренняя, они снова появятся.

4. Изжога

Изжога сопровождается болезнями, которые поражают пищеварительную систему и печень. Хотя почти всегда это вызвано плохими привычками питания и некоторыми веществами, иногда может и свидетельствовать о том, что токсины накапливаются в организме.

5. Диарея

Диарею могут вызывать многие факторы, включая те, что поражают печень и мочевой пузырь. Когда диарея становится постоянной и не имеет видимой причины, печени может срочно потребоваться детоксикации.

6. Ощущение усталости

Когда печень перегружена токсинами, она теряет способность фильтровать кровь и не может поддерживать достаточный уровень кислорода. Таким образом, умственная и физическая деятельность человека снижается, возникает ощущение усталости и желания постоянного отдыха.

7. Резкая потеря аппетита

Хотя по ряду причин потеря аппетита может быть нормальной, все же стоит обратить внимание на то, когда аппетит отсутствует всегда. Для некоторых людей даже лучше не испытывать тягу к еде.

Но через пару дней такого состояния могут возникнуть проблемы дефицита питательных веществ, а также другие нежелательные реакции.

8. Задержка жидкости

Задержка жидкости чаще встречается у людей с заболеваниями почек, но может возникать из-за проблем с печенью. Как правило, воспаление проявляется в ступнях, ногах и иных частях тела.

Жидкость задерживается, если при нажатии пальцем на кожу остается отпечаток на несколько секунд.

9. Желтая кожа

Пожелтение кожи, является результатом накопления вещества, известного как билирубин. Желчь образуется в печени и выполняет незаменимую роль в процессе переваривания пищи. Если печень испытывает проблемы при выведении токсинов из крови, билирубин скапливается в крови, в результате чего меняется цвет кожи.

Есть ли у вас какие-либо из этих симптомов? Если считаете, что страдаете от двух или более симптомов, которые мы упомянули, подумайте о программе детоксикации и при возможности посетите врача.

: Новости Ю