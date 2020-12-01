Били по голове и воткнули в глаз ножницы. В Житомире пытались убить директора стоматологической клиники

На 62-летнюю директора Житомирской стоматологической клиники напали в собственном кабинете. Ее били тяжелым предметом по голове, а в глаз воткнули ножницы, сообщает телеканал «1+1».

Женщину без сознания и в луже крови нашла бухгалтер клиники. В соседней парикмахерской, которая тоже принадлежит потерпевшей, журналистам сказали, что никто не видел и не слышал, как все произошло. Сначала думали, что это несчастный случай – директор упала и насадилась на ножницы.

Женщину доставили в реанимацию областной больницы, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. У нее травмы головы и глаза.

В пресс-службе полиции заявили, что характер травм женщины указывал на покушение, а подозрения пали на работника этой же клиники.

«Обстановка свидетельствовала о том, что она просто сидела в кабинете и наносила себе макияж, а дальше она упала от удара, и фактически потеряла сознание. Следователи квалифицируют дело как покушение на убийство, то есть были выполнены все действия, чтобы лишить человека жизни. И мотив об этом свидетельствует и травмы, которые были нанесены», – отметила в комментарии журналистам пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко.

В полиции предполагают, что врач пытался убить директора клиники якобы из-за долгов, которые у нее занимал. Сейчас мужчине объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.