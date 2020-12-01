«Слуга» Третьякова – о помощи ФЛП: хочу посмотреть на тех, кто заплатил налогов на 8 тысяч

Глава парламентского комитета по вопросам социальной защиты, народный депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова засомневалась, что физические лица-предприниматели заплатили хотя бы 8 тысяч гривен налогов в год.

С таким заявлением она выступила на заседании комитета 30 ноября, на котором рассматривался законопроект президента Владимира Зеленского о помощи ФЛП во время карантина, передает «Громадське».

Дискуссия велась на тему того, стоит ли убирать норму, согласно которой помощь не получат те, кто не полностью оплатил Единый социальный взнос. Третьякова предложила сохранить ее.

«Это справедливо – если ты платишь налоги, ты получаешь помощь, если ты не платишь, то извиняюсь. Самозанятые лица в Германии, они, например, заплатили 9 тысяч евро налогов в год – получили 5 или 6. Даже не 100-процентно уплаченный размер налогов они получают. Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов в год 8 тысяч гривен. Хочу посмотреть, честно», – сказала она.

При этом издание отмечает, что если речь идет о ЕСВ, то его размер в этом году уже превысил 1 000 гривен в месяц. Это означает, что за 9 месяцев они уплатили 6,3 тысячи гривен (с учетом того, что весной во время карантина они были освобождены от уплаты взноса).