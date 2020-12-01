У розпал бюджетної кризи «Тедіс» через суд відбився від виплати державі 226 мільйонів податків

Суд визнав протиправними та скасував податкові повідомлення-рішення про нарахування ТОВ «Тедіс-Україна» до сплати 226,42 млн грн податків. Про це свідчить постанова П’ятого апеляційного адміністративного суду від 11 листопада.

Суд скасував податкове нарахування «Тедісу» за платежем податок на прибуток в сумі 215,32 млн грн, податок на додану вартість в сумі 7,39 млн грн і штраф 3,69 млн грн. Йшлось про заниження фірмою податків на вказані суми за 2015 рік.

Податкова за результатами перевірки дійшла висновку про заниження показника звіту «Фінансовий результат до оподаткування: прибуток» на суму 1,19 млрд грн. Крім того, податківці встановили заниження «Тедісом» зобов’язання з ПДВ на суму 7,39 млн грн по господарських операціях з ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» та ТОВ «Контакт МКС». Перевіряючі дійшли висновку, що надані «Тедісом» первинні документи хоча й відповідають зовнішнім формальним ознакам, проте не відображають реального руху тютюнових виробів між ТОВ «Тедіс Україна» та його контрагентами, тобто є недостовірними.

«Тедіс-Україна» оскаржило до суду вказані податкові повідомлення-рішення. 19 листопада 2019 року Одеський окружний адмінсуд задовольнив позов і скасував їх. 11 листопада цього року апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Суди встановили, що «Тедіс-Україна» у 2015 році купило тютюнові вироби, які у подальшому були реалізовані ПП «Торгівля та Дистрибьюція», ТОВ «Аксент Пром», ТОВ «Буд-Інсайт», ТОВ «Інтер-Пром-Сервіс», ТОВ «Марлайн Трейд», TOB «МВК Трейд», ТОВ «СТДК Компані», ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія», ТОВ «Алекс Груп», ТОВ «Арес-Термінал», ТОВ «Контакт МКС» та ТОВ «Конфорт». Суду на підтвердження цього надані видаткові накладні, довіреності на отримання відповідного товару, банківські платіжні документи.

Суди дійшли висновку про безпідставність та необґрунтованість доводів Податкової з приводу безтоварності операцій ТОВ «Тедіс Україна» з вказаними контрагентами, оскільки вказані операції підтверджуються первинними документами, що оформлені у відповідності до вимог законодавства та належним чином відображені у бухгалтерському обліку підприємства.

При винесенні рішення суди послалися на постанову старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області від 15.03.2018 про закриття кримінального провадження № 32015210000000119 від 22.12.2015, яким перевірялося вчинення службовими особами Антимонопольного комітету України і представниками ТОВ «Тедіс України» за період 2013-2017 років зловживання владою та ухилення від сплати податків.

Крім того, суд послався на висновок судово-економічної експертизи від 30.08.2019, проведеної експертами Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту, яка не підтвердила заниження товариством «Тедіс Україна» податків.

Нагадаємо, у 2016 році Антимонопольний комітет України визнав, що з 2013 року «Тедіс Україна» (раніше називалося «Мегаполіс Україна) стало єдиним покупцем сигарет в основних виробників, зайнявши монопольне становище на ринку дистрибуції цигарок із часткою понад 99% (історію становлення монополії читайте тут).

У жовтні 2019 року АМКУ прийняв рішення, яким визнав, що найбільші тютюнові компанії-виробники та їх монопольний оптовий дистриб’ютор «Тедіс Україна» утворили картель, та наклав на всіх штраф у загальному розмірі 6,5 млрд грн. Компанії намагаються оскаржити його в суді, а у відповідь АМКУ почав процес стягнення накладених штрафних санкцій, йому вдалося накласти арешт на рахунки «Тедіс».

Тим часом, 9 вересня 2020 року Кабмін за ініціативою замміністра економіки з порушення регламенту схвалив постанову «Про реалізацію експериментального проекту «Національний оператор на ринку тютюнових виробів», згідно з якою оператором може стати тільки одна компанія – «Тедіс Україна». Ця постанова прийнята без погодження з АМКУ, Державною регуляторною службою та іншими органами. На неї вже подані два позови до звичайних судів та 46 народних депутатів звернулись до Конституційного суду.

ТОВ «Тедіс Україна» зареєстроване на чотири кіпрські компанії «Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед», «Ебромар Індастріз Лімітед», «Лідертано Холдінгс Лтд» та «Пласідо Холдінгз Лімітед». Бенефіціарними власниками виступають одеський бізнесмен Борис Кауфман, а також Річард Доріан та Річард Даксбері з Англії.

Після оголошення результату суду юридична фірма «Integrites» повідомила про захист одного з найбільших трейдерів тютюнових виробів від претензій податкової. «Інтегрітес» належить Руслану Бернацькому, чоловіку екс-замміністра юстиції Наталі Бернацької, що фігурувала у справі НАБУ.