Корниенко: в «Слуге народа» недостаточно голосов, чтобы поддержать законопроект Зеленского по КСУ

Во фракции «Слуга народа» недостаточно поддержки законопроекта президента Владимира Зеленского по урегулированию конституционного кризиса в Украине. Мнения народных депутатов разделились.

Об этом заявил глава партии Александр Корниенко в интервью hromadske.

Он отметил, что сам лично поддерживает законопроект, который президент еще месяц назад внес в Раду как неотложный. В то же время, фракции будет трудно принять окончательное решение.

«Партия у нас пестрая. Разные мысли в ней есть. Тут как раз возникла ситуация, когда мнения разделились, и какое либо окончательное решение было трудно принять. Тем более, если мы говорим о фракции, которая еще более пестрая, чем партия», — сказал Корниенко.

Он также подчеркнул, что речь идет об одной инициативе президента, а не о поддержке Зеленского в целом.

«Не берусь говорить о количестве голосов, но мне кажется, что в нашей фракции их недостаточно, чтобы проголосовать. А снаружи поддержки тоже по разным причинам нет», — добавил Корниенко.

По его словам, в парламенте постепенно придут к согласию в вопросе решения конституционного кризиса.

«На этой неделе мы сделаем первый шаг. Он будет касаться возвращения ответственности за декларирование. Это возвращение так называемой 366-й статьи. Следующим шагом будет возврат всего механизма декларирования», — подчеркнул глава партии.