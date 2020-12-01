Рак крови: признаки лейкемии, которые проявляются ночью

Врачи предупреждают о ночных признаках рака крови – потливости и ощущении чрезмерного тепла.
Лейкемия иди рак крови обычно начинается в костном мозге – губчатой, расположенной внутри костей ткани, производящей клетки крови. Данное заболевание характеризуется избыточным синтезом аномальных лейкоцитов, в которые преобразуются лимфоидные стволовые клетки. Когда костный мозг заполняется лейкоцитами, он утрачивает способность производить адекватное количество нормальных кровяных клеток, что вскоре приводит к появлению признаков болезни.
Специалисты благотворительной организации по борьбе с раком крови Leukemia Care (Великобритания) напомнили, что некоторые симптомы лейкемии проявляются ночью – это ощущение жара и потение.
«Рак крови бывает трудно обнаружить, так как многие признаки болезни можно принять за другие, гораздо менее серьезные и опасные недомогания. Вам жарко и потно ночью? Это может быть сигналом лейкемии. Среди других предупреждающих признаков – слабость, усталость, одышка, головокружение, учащенное сердцебиение», — цитирует экспертов издание Express.
По данным Leukemia Care, характерность симптомов рака крови зависит от возраста. Люди возрастом от 25 до 64 лет с большей вероятностью испытают следующие:
усталость,
синяки или пурпура, кровотечение из носа, десен,
повторяющиеся инфекции,
одышка,
высокая температура,
суставная или костная боль.
Люди возрастом 65 лет и старше чаще испытывают потерю веса или увеличение лимфатических узлов в сочетании с другими симптомами.
Менее распространенными признаками лейкемии являются:
дискомфорт в желудке, тошнота,
онемение в руках или ногах,
потеря концентрации,
проблемы со сном,
головные боли,
боль в спине,
кожный зуд.
Если у человека наблюдается более одного из указанных выше предупреждающих знаков, ему необходимо проконсультироваться с врачом и обследоваться, – дают совет научные работники. Официальный диагноз лейкемии можно поставить только по результатам лабораторных исследований. Обычно при этом требуется анализ крови, помимо образца костного мозга, рентгена грудной клетки и сканирования.
: Новости Ю