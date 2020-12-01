Рак крови: признаки лейкемии, которые проявляются ночью

Врачи предупреждают о ночных признаках рака крови – потливости и ощущении чрезмерного тепла.

Лейкемия иди рак крови обычно начинается в костном мозге – губчатой, расположенной внутри костей ткани, производящей клетки крови. Данное заболевание характеризуется избыточным синтезом аномальных лейкоцитов, в которые преобразуются лимфоидные стволовые клетки. Когда костный мозг заполняется лейкоцитами, он утрачивает способность производить адекватное количество нормальных кровяных клеток, что вскоре приводит к появлению признаков болезни.

Специалисты благотворительной организации по борьбе с раком крови Leukemia Care (Великобритания) напомнили, что некоторые симптомы лейкемии проявляются ночью – это ощущение жара и потение.

«Рак крови бывает трудно обнаружить, так как многие признаки болезни можно принять за другие, гораздо менее серьезные и опасные недомогания. Вам жарко и потно ночью? Это может быть сигналом лейкемии. Среди других предупреждающих признаков – слабость, усталость, одышка, головокружение, учащенное сердцебиение», — цитирует экспертов издание Express.

По данным Leukemia Care, характерность симптомов рака крови зависит от возраста. Люди возрастом от 25 до 64 лет с большей вероятностью испытают следующие:

усталость,

синяки или пурпура, кровотечение из носа, десен,

повторяющиеся инфекции,

одышка,

высокая температура,

суставная или костная боль.

Люди возрастом 65 лет и старше чаще испытывают потерю веса или увеличение лимфатических узлов в сочетании с другими симптомами.

Менее распространенными признаками лейкемии являются:

дискомфорт в желудке, тошнота,

онемение в руках или ногах,

потеря концентрации,

проблемы со сном,

головные боли,

боль в спине,

кожный зуд.

Если у человека наблюдается более одного из указанных выше предупреждающих знаков, ему необходимо проконсультироваться с врачом и обследоваться, – дают совет научные работники. Официальный диагноз лейкемии можно поставить только по результатам лабораторных исследований. Обычно при этом требуется анализ крови, помимо образца костного мозга, рентгена грудной клетки и сканирования.

: Новости Ю